Vedci objavili ďalšiu hviezdu, ktorá sa správa čudne

Fenomén nevieme poriadne vysvetliť.

15. júl 2019 o 14:05 Tomáš Prokopčák

Čosi podobné sa objavilo pred pár rokmi. Astronómovia narazili na ďalekú hviezdu, ktorá sa správala veľmi zvláštne. Dokonca tak zvláštne, že jedným z rozumných – a to v tomto prípade zdôrazňujeme – vysvetlení boli aj mimozemšťania.

Teraz vedci narazili na ďalšiu hviezdu, ktorá pripomína tú Tabbyinu. Tiež veľmi čudne bliká a hypotéz, ktorými sa to snažíme vysvetliť, je hneď niekoľko. Áno, znovu vrátane mimozemšťanov.

Hackeri tiež ukázali, ako by mohli napadnúť kľúčové medicínske zariadenia v nemocniciach. A čo by mali nemocnice urobiť, aby sa to nestalo.

Viac si vypočujte v podcaste TECH_FM.

TECH_FM je program propagujúci vedu a nové technológie. Vzniká v spolupráci Tech.sme.sk a Rádia_FM a znie naživo v rozhlase každý štvrtok po 15:00.

