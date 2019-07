India odložila štart svojej rakety na Mesiac len hodinu pred odletom

Krajina môže byť prvá na južnom póle.

15. júl 2019 o 8:11 (aktualizované 15. júl 2019 o 9:51) TASR, Matúš Beňo

NAÍ DILLÍ. Štart indickej nosnej rakety GSLV Mk.3 z kozmodrómu Šríharikota na východnom pobreží Indie, ktorý sa mal uskutočniť v nedeľu o 23.21 h SELČ, odložili pre "technickú poruchu".

K odkladu druhej indickej lunárnej misie Čandraján-2 došlo necelú hodinu pred stanoveným časom odštartovania.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Indickú kozmickú agentúru (ISRO). ISRO oznámila, že technickú poruchu v systémoch nosnej rakety spozorovali 56 minút pred štartom. Bližšie detaily agentúra neposkytla.

Všetko svojpomocne

"Vyslanie misie Čandraján-2 (k Mesiacu) sme dnes preventívne odvolali," napísala agentúra na Twitteri s tým, že ďalší dátum štartu rakety oznámia neskôr.

Ak by misia v odštartovala podľa plánu, na našu prirodzenú družicu by sa dostala začiatkom septembra. India sa chce v rámci misie pokúsiť o mäkké pristátie na povrchu Mesiaca.

Ak by bola úspešná, stane sa po USA, bývalom Sovietskom zväze a Číne štvrtou krajinou na svete, ktorej sa to podarilo, informoval spravodajský web BBC. Zároveň by šlo o významný krok vpred pre krajinu, ktorá sa netají vesmírnymi ambíciami. Úspech by mohol otvoriť aj možnosť pristátia s posádkou.

Do prípravy misie Čandraján-2 investovala India 150 miliónov dolárov. Všetky súčasti si vyvinula svojpomocne. Ide o modul, ktorý bude rok obiehať Mesiac a fotiť povrch, pristávací modul a vozidlo.

Indická kozmická agentúra pritom funguje so skoro 20-krát menším rozpočtom než americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), pripomína indická televízia NDTV.

"Ide o najzložitejšiu vesmírnu misiu, ktorú kedy agentúra podnikla," povedal K Sivan, riaditeľ ISRO.

Bude skúmať povrch

Trojstupňnová nosná raketa GSLV Mk.3 je najvýkonnejšia, ktorú India má. Nie však dostatočne, aby zvládla priamu cestu k Mesiacu.

Na zemskú obežnú dráhu však vynesie loď, ktorá využije gravitáciu modrej planéty. Bude ju obiehať po čoraz viac zväčšujúcej sa dráhe, až kým nepríde do gravitačného vplyvu Mesiaca.

Cieľom misie Čandraján-2 (v preklade: Mesačné vozidlo-2) je mäkké pristátie v blízkosti málo preskúmaného južného pólu Mesiaca. India by mohla byť prvou krajinou, ktorá v oblasti pristane.

Prieskumné vozidlo sa bude pohybovať po Mesiaci približne 14 dní. Agentúra dúfa, že hneď po pristátí vozidlo pošle selfie. Jeho úlohou je zhromaždiť údaje o vode, mineráloch, skalných útvaroch či o otrasoch mesačného povrchu. Všetko pošle naspäť na Zem.

Prvá indická lunárna sonda Čandraján-1 odštartovala v roku 2008 a bola navedená na obežnú dráhu okolo Mesiaca, kde pracovala približne dva roky.