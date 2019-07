Klik: Z Netflixu zmizne seriál Priatelia, nájdete ho na novej službe HBO Max

Komentovaný prehľad technologických správ.

12. júl 2019

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4ukVD0AxFdkJSSFmnXDJKF

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Nový konkurent Netflixu sa volá HBO Max

Prečo nám nevydržia baterky v mobiloch a čo s tým

Slack vs. Microsoft

Novinky v Google Prekladači

Ďalšia konkurencia Netflixu sa bude volať HBO Max. WarnerMedia je mediálny konglomerát telekomunikačného giganta AT&T. Okrem iných vlastní televíziu HBO aj streamovaciu službu HBO GO. Dlho sa špekukovalo, ako sa bude volať zjednotená platforma, kde sa má nachádzať okrem produkcie HBO aj zvyšok mediálneho katalógu WarnerMedia (Warner Bros. a ďalšie).

Nakoniec zvolili názov HBO Max, čo signalizuje posilnenie značky HBO. Analytici tento krok označili za správny. Rovnako za správny krok označili informáciu od WarnerMedia, že začiatkom roka 2020, keď má byť služba spustená, neobnoví licenciu pre seriál Priatelia Netflixu, bude exkluzívne prístupný len na HBO Max.

V podcaste diskutujeme o tom, že keď na jeseň prídu služby od Disney a Apple, a budúci rok aj HBO Max, ktorá videoslužba bude výhodnejšia pre koho na Slovensku. (Engadget)

Slack vs. Microsoft. Nový výskum od spoločnosti ETR zisťoval, kde sa chystajú šéfovia IT oddelení investovať peniaze v najbližšom období a jednou so služieb, na ktorej budú šetriť je Slack. Viacerí avizovali prechod na korporátne riešenie od Microsoftu – Teams. Tento krok v mnohom pripomína kopírovanie noviniek zo Snapchatu, ktoré v posledných rokoch robil Facebook.

Slack vyvinul inovatívny produkt, ktorým sa Microsoft inšpiroval a pridal ho do vlastného portfólia. Keďže je súčasťou korporátneho balíka Office 365, rýchlo predbehol Slack a aktuálne sa viac firiem rozhoduje pre Teams, lebo sa lepšie integruje do ich existujúcej infraštruktúry. (Vox.com)

Osem tipov, ako pomôcť batérii v smartfóne, aby ste po roku nemuseli ísť do servisu. (SME Tech)

Matúš Paculík ďalej radí, čo robiť, aby bol váš smartfón stále v dobrej forme. (SME Tech)

Pridali nové jazyky do vizuálneho prekladača Google. Ako ho používať? (SME Tech)

Správičky

D&D na vzostupe. Spoločenská fantasy hra na hrdinov Dungeons & Dragons (D&D) sa stáva vďaka popularizácii v seriáloch ako Stranger Things alebo Riverdale obľúbenou aj v mainstreamovej populácii. Páni Jaskyne (Dungeon Masters), ako sa nazývajú sprievodcovia D&D hier, už ponúkajú svoje služby za poplatok. Za niekoľko stoviek amerických dolárov si ich služby viete prenajať na 4-hodinovú hru, v rámci ktorej vás zaučia, zabavia aj pripravia vlastný elixír na pitie. (Bloomberg, Wikipédia - čo je D&D)

Produktový manažment domácností. Rastie počet moderných domácností, ktoré začali používať technologické nástroje ako Slack, Trello alebo Asanu na organizovanie domácnosti. Obzvlášť úspech majú aplikácie v domácnostiach, kde obaja rodičia pracujú, sú zvyknutí na nejaký systém práce a mnohé riešenia z technologického sveta sú im blízke. (The Atlantic)

Bird krváca peniaze, ale stále hovorí o expanzii. Startup so zdieľanými elektrickými kolobežkami podľa najnovších správ prerobil 100 miliónov dolárov len za prvý kvartál tohto roka. Pritom tržby spoločnosti sa pohybovali za rovnaké obdobie okolo 15 miliónov. Napriek tomu hovorí služba o postavení európskej centrály v Paríži a najatí 1000 nových zamestnancov. Vtipný postreh k správe mal technologický stĺpčekár New York Times, ktorý na Twitteri poznamenal, že si cení, ako investori startupu dotujú 90 percent prepravného každej jeho jazdy kolobežkou. Zakladateľ Birdu správu na svojom Twitter poprel a zverejnil dáta, ktoré naznačujú, že s novými kolobežkami (Bird Zero) je ich ekonomický výhľad pozitívnejší, avšak ostatné fakty nevyvrátil. (The Information)

Problém príliš dobrej umelej inteligencie. Príbehov ako tento bude nasledujúce roky pribúdať. Výskumníci informačných technológií sa zamerajú na nejakú oblasť, vytvoria umelú inteligenciu, ktorú budú učiť v tej oblasti a umelá inteligencia sa, samozrejme, tak zlepší, že ľahko prekoná najlepších ľudí v danej oblasti. Tentokrát výskumníci z Carnagie Mellon univerzity a Facebooku postavili algoritmus, ktorý vie hrať poker s viacerými hráčmi naraz. Rovno porazil jedných z najlepších hráčov a program blafoval ako úplný profesionál a využíval nové taktiky. Aj preto sa výskumníci rozhodli algoritmus neuverejniť, aby nedošlo k zneužitiu v hernom priemysle. (MIT Technology Review)

Amazon preškolí okolo 100-tisíc svojich zamestnancov. Automatizácia prichádza a niektoré pracovné miesta budú eliminované. Avšak tak ako pri každej priemyslenej revolúcii, aj tentokrát to bude podobne ako toľkokrát predtým. Kým jedny pracovné miesta zaniknú, iné vzniknú. Amazon v svojich finančných plánoch vyčlenil 700 miliónov dolárov na najbližších šesť rokov, ktoré pôjdu na preškolenie zamestnancov Jeffa Bezosa. (New York Times)

Francúzsko zdaní internetových gigantov. Vo Francúzsku prešiel zákon, ktorý 3% zdaňuje transakcie medzi používateľmi a internetovými platformami (Amazon, Apple, Google, Facebook a ďalší). Očakáva sa, že prinesie do štátnej pokladnice okolo 400 miliónov eur. Podobný zákon chystá aj viacero európskych krajín, na spoločnom postupe sa štáty EÚ zatiaľ nedokázali dohodnúť, i keď podľa odborníkov by to bolo lepšie, nielen pre EÚ, ale aj pre firmy. (Hollywood Reporter)

Prvé recenzie na Nintendo Swith Lite sú pozitívne. Lite je o tretinu lacnejšie ako originál ($200), nemá odnímateľné ovládače, ani sa nedá napojiť na inú obrazovku. (CNET)

