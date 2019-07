Kennedy sa toho nedožil. Ako vyzerala misia na Mesiac? (foto)

Pred 50 rokmi pristáli na Mesiaci prví ľudia.

18. júl 2019 o 19:31 Boris Vanya, Stanislava Ivánková

Štart výpravy bol skutočne veľkolepý. Na Floridu prišlo niekoľko miliónov divákov, plameň výstrelu sa dal pozorovať do vzdialenosti stošesťdesiat kilometrov, všetkých prizerajúcich sa to zvalilo na zem, došlo k početným zraneniam a častým javom bolo prechodné ohluchnutie.

Kniha Zo Zeme na Mesiac Julesa Verna z roku 1865 patrí medzi najznámejšie vedeckofantastické romány tohto autora.

Kapitána Nicholla, Impeya Barbicana a Michela Ardana vystrelia v projektile z gigantického dela, k cieľu putujú trvá štyri dni, obletia Mesiac, ale nepristanú na ňom.

Uplynulo sto rokov, keď sa Vernove predstavy zmenili na realitu. Traja americkí astronauti boli v júli 1969 ešte rýchlejší a úspešnejší než traja hrdinovia z románu francúzskeho spisovateľa.

Loď Apollo 11 dorazila k Mesiacu už za tri dni. Neil Armstrong a Buzz Aldrin ako prví pozemšťania kráčali po mesačnom povrchu, kým tretí člen posádky Michael Collins zatiaľ krúžil na obežnej dráhe Mesiaca na palube veliteľského modulu.

V stávke bola prestíž Ameriky

Američania ťahali v úvode vesmírnych pretekov za kratší koniec. Sovieti vyslali ako prví do kozmu umelú družicu, prvého živého tvora, aj človeka na obežnú dráhu Zeme.

Prezident USA John Fitzgerald Kennedy vyhlásil 25. mája 1961 za národný cieľ pristátie ľudí na Mesiaci a ich bezpečný návrat na Zem. Mal sa naplniť do konca desaťročia. V stávke bola prestíž Ameriky.

„Žiadny iný vesmírny projekt dneška nebude pôsobivejší pre ľudstvo a dôležitejší pre dlhodobý výskum vesmíru. Uskutočnenie žiadneho nebude tak náročné a nákladné,“ povedal Kennedy pred americkým Kongresom. Historického okamihu sa nedožil. V roku 1963 na neho spáchali atentát.

V roku 1961, keď Kennedy ohlásil program letu na Mesiac, sa náklady odhadovali na sedem miliárd dolárov. Hodnotiaca správa pre Kongres o dvanásť rokov neskôr obsahovala sumu 25,4 miliardy dolárov.

Národný úrad pre letectvo a kozmonautiku (NASA) si vyberal zo štyroch koncepcií misie na Mesiac.

Napokon vyhrala tá s označením Lunar Orbit Rendezvous. Podľa nej nosná raketa (neskorší Saturn V) vynesie do vesmíru kozmickú loď. Na Mesiaci nepristane celá loď, ale len časť - lunárny modul, zatiaľ, čo veliteľský modul počká na obežnej dráhe Mesiaca. Po znovuspojení sa lunárny modul odhodí a na Zem sa vrátia astronauti vo veliteľskom module.

Program Apollo bol úspešný aj napriek dvom veľkým nehodám. V prvom roku 1967 počas predštartovacích skúšok zhorela loď Apollo 1 aj s troma astronautmi na palube. V roku 1970 počas letu Apolla 13 k Mesiacu vybuchla jedna z nádrží s kyslíkom a vážne poškodila loď. S použitím zdroja lunárneho modulu sa astronautom podarilo po oblete Mesiaca bezpečne pristáť na Zemi.

Míľnikom bol už let Apolla 8 (21. až 27. decembra 1968), čo bol prvý let s ľudskou posádkou za obežnú dráhu Zeme. Astronauti Frank Borman, James Lovell a William Anders pri historickom oblete Mesiaca ako prví ľudia uvideli jeho odvrátenú stranu.

Žiadny Shakespeare ani citát z Biblie

V stredu 16. júla 1969 skoro ráno trojica Neil Armstrong, Mike Collins a Buzz Aldrin prebudila, osprchovala, obliekla a absolvovala poslednú lekársku prehliadku pred štartom. Na raňajky sa podával malý stejk, toast, vajíčka a pomarančový džús. Misia Apolla 11 odštartovala krátko po pol desiatej miestneho času.

Let k Mesiacu trval tri dni. Kozmická loď sa úspešne dostala na jeho obežnú dráhu a posádka sa uložila k spánku. O dvanásť hodín neskôr sa Armstrong a Aldrin premiestnili do lunárneho modulu Eagle (Orol), ktorý začal zostupovať na mesačný povrch. Lunárny modul pristál v nedeľu 20. júla 1969 o 20:17:39 svetového času.

Prvý z neho po rebríku zostúpil Armstrong. Vesmírne divadlo sledovali v televízii milióny ľudí na celom svete. Aj v socialistickom Československu. Ak si privstali (alebo nešli spať). U nás bolo krátko pred štvrtou hodinou ráno, 21. júla 1969.

„Je to malý krok pre človeka, ale veľký pre ľudstvo,“ vyriekol pamätnú vetu. Andrew Chaikin v knize A Man on the Moon (Človek na Mesiaci) napísal, že Neil Armstrong bol priam zaplavený návrhmi, čo by mal po pristáti povedať. Išlo napríklad o citáty z Biblie alebo Shakespeara.

Armstrong s Aldrinom strávili na mesačnom povrchu 21 hodín a 36 minút, z toho dve a pol hodiny sa prechádzali po Mori pokoja (Mare Tranquillitatis), zbierali mesačné kamene a iné vzorky, fotografovali.

Spoločne vztýčili americkú vlajku a prijali telefonát od prezidenta Nixona. Vesmírne divadlo sledovali v televízii milióny ľudí na celom svete.

Po návrate na Zem vítali astronautov ako hrdinov. Za 45 dní navštívili 27 miest v 24 krajinách. Z trojice žijú ešte Collins a Aldrin (obaja majú 88 rokov), Armstrong zomrel v roku 2012.