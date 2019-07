V Bratislave budú teploty ako v hlavnom meste Austrálie. Ako sa zmení klíma v roku 2050?

V svetových mestách sa výrazne oteplí.

11. júl 2019 o 18:32 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Svetové mestá čaká v polovici storočia drastická zmena teplôt.

Budúci Londýn sa napríklad bude podobať na dnešnú Barcelonu a zasiahnu ho silné suchá.

Teploty budú rásť aj na Slovensku. Bratislava v roku 2050 bude pripomínať skôr dnešnú austrálsku Canberu.

A to len pri optimistickom vývoji klimatickej zmeny.

Až trom štvrtinám všetkých miest na svete sa zmení podnebie a bude pripomínať dnešné podmienky oblastí vzdialených aj stovky kilometrov, ukazuje nová štúdia vedcov v časopise PLOS One.

Bratislava vyšla ešte dobre

V najteplejšom mesiaci roka, v júli, máva počas horúcich dní súčasná Bratislava okolo 35 stupňov Celzia.

Nový model však ukazuje, že by táto teplota by sa v polovici tohto storočia mohla zvýšiť až o 7,5 stupňa Celzia.V hlavnom meste Slovenska by tak v budúcnosti mohli byť v júli bežne maximálne teploty aj nad 40 stupňov.

Zmeny teplôt postihnú celé Slovensko. Podľa klimatológa Jozefa Pecha zo SHMÚ sa však budúce Slovensko bude teplotami podobať skôr Macedónsku ako Austrálii.