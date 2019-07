Klik: Ako e-mailová aplikácia Superhuman špehuje ľudí a oni sa nemôžu brániť

Komentovaný prehľad technologických správ.

5. júl 2019 o 23:41 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/5oXool79vmCQSlji9BT3rO

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Google Jigsaw mal zlepšiť svet, dopadlo to ako vždy

Šknadálik e-mailovej aplikácie Superhuman

Ako Walmart neúspešne dobieha Amazon

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Google Jigsaw mal zlepšiť svet, dopadlo to ako vždy. V roku 2010 vznikla v Googli sekcia Google Ideas, ktorá sa neskôr premenovala na Google Jigsaw. Vedením bol poverený Jared Cohen a sekcia narástla na viac ako 60 zamestnancov.

“Sme inkubátor, ktorý stavia technológiu na riešenie niektorých z najťažších globálnych bezpečnostných výziev, ktorým dnes svet čelí – od zmarenia online cenzúry až po zmiernenie hrozieb vyplývajúcich z digitálnych útokov na boj proti násilnému extrémizmu na ochranu ľudí pred online obťažovaním,” píše Jigsaw na svojom webe v časti vízia.

Avšak za posledný rok odišla z Jigsaw viac ako tretina zamestnancov a mnohí sa pri tej príležitosti nechali počuť o problémoch vo vnútri pre portál Vice.com – o nerovnakom prístupe k jednotlivým zamestnancom, o pretláčení mužov pred ženami pri rozhovoroch pre médiá alebo o “komplexe bieleho záchrancu sveta”, ktorým podľa slov jedného z odídených zamestnancov trpí Cohen.

Počas rokov sa mnohokrát vynálezy a nápady z Jigsaw dostali do médií, v niekoľkých prípadoch dokonca spolupracovali s médiámi a počas rokov robil celý projekt pomerne viditeľné a úspešné PR pre Google, ale už nejaký čas neprináša a teraz sa o ňom rozpráva ako ukážke zlého vedenia.

Všetko to začalo s tým, že veľká technologická firma chcela zmeniť svet, pomáhať so svojimi vynálezmi. V podcaste diskutujeme o tom, či má byť cieľom firmy ako Google meniť svet na lepší, alebo len prinášať technologické novinky, ktoré ľuďom uľahčujú život a oni za to nejakým spôsobom platia. A pýtame sa aj, čo znamená ak Google, Facebook alebo Apple chcú byť našimi priateľmi.

(Vice)

Emailová aplikácia Superhuman má za sebou zlý týždeň. Ukázalo sa, že umožňuje svojim používateľom posielať emaily s takzvaným sledovacím pixelom. Ak takýto email dostanete, jeho odosielateľ sa dozvie presný čas, kedy ste si správu otvorili aj vašu približnú lokalitu (na úrovni štátu). Superhuman sa touto funkciou netajil. Je priamo uvedená medzi výhodami, ktorá služba svojim zákazníkom za 30 dolárov mesačne poskytuje.

Sledovacie pixle tiež nie sú ani nová, ani extra invazívna metóda sledovania používateľov. Využíva ich prakticky každý odosielateľ newslettrov a väčšina veľkých predajcov reklamy. V praxi to vyzerá tak, že do emailu sa vloží mikroskopický obrázok, ktorý si používateľ na stránke nemá šancu všimnúť. Jeho počítač ale obrázok vidí a automaticky sa ho pokúsi otvoriť.

Pri tomto pokuse sa musí obrátiť na server služby odosielateľa, kde je obrázok uložený. Tento server vidí, ktorá IP adresa a kedy sa pokúsila obrázok otvoriť. Vďaka tomu získa informácie o tom, kedy a kde ste si odoslaný mail otvorili.

Problém je, že tento druh sledovania sa zväčša využíva na sledovanie globálnych štatistík. Teda na sledovanie toho, aké percento odoslaných emailov si klienti počas marketingovej kampane otvorili. Superhuman túto technológiu personalizoval na úroveň jednotlivcov, internet si to po dlhej dobe všimol a oheň bol na streche.

Firma priznala chybu a funkcionalitu už nebude zapínať pre všetkých používateľov automaticky. Sledovacie pixle ale bude mať naďalej v ponuke a ak ich ako zákazník služby chcete posielať, možnosť vám ostane.

(Superhuman, Verge)

Ako Walmart neúspešne dobieha Amazon. V Spojených štátoch posledné roky prebieha súboj medzi dvomi veľkými spoločnosťami – Walmarton, najväčšou maloobchodnou sieťou, a Amazonom, najväčším online obchodom so všetkým.

Pri pohľade na americký online trh, 38% patrí Amazonu a necelých 5% Walmartu. Ak chce Walmart dobehnúť Amazon a vyrovnať sa firme Jeffa Bezosa, musí podľa zodpovedného manažéra za e-commerce (Marc Lore, zakladateľ Jet.com, ktorú Walmart v roku 2016 kúpil) investovať ročne miliardy do transformácie či budovania viac skladov. Práve pri budovaní skladov, aby spoločnosť mohla pohodlne a rýchlo obslúžiť svojich zákazníkov, má Amazon dve dekády náskok.

Lore okrem iného zápasí aj s tým, aby mu Walmart dal potrebné (miliardové) investície. Bolo by ľahké odpískať Amazon ako víťaza a Walmart ako porazeného, no firma sa ešte nevzdáva. Okrem toho, z pohľadu zákazníkov je vždy lepšie mať možnosť výberu a zdravú konkurenciu na trhu, aby jedna obrovská firma nediktovala podmienky všetkým.

(Vox.com)

Správičky

Rozsiahly výpadok Facebooku ukázal, ako vidí sociálna sieť naše fotky. (The Verge)

Chorvátsko je technologický inovačný hub Európy. Na dnešnom území Chorvátska sa v minulosti narodil napríklad Nikola Tesla. Krajina je však v Európe aktuálne známa ako prímorská destinácia. Avšak v Chorvátsku je aktívnych niekoľko inovatívnych technologických firiem. Infobip z malého mestečka Vodnjan na pobreží Istrie pokytuje svoju technológiu na odosielanie správ pre spoločnosti ako Uber, WhatsApp, Oracle, Strava, Zendesk, alebo Costco. Rimac Automobili vyrába najrýchlejšie elektroautá na svete a v Záhrebe sídli firma Gideon Brothers, ktorá vyvíja autonómne roboty pre sklady. A to je len niekoľko príkladov z mnohých. (Sifted.eu)

Správa o stave umelej inteligencie: Spojené štáty a Čína vedú technologicky, ale Európa má najviac vedcov aj výskumu. Správa o stave umelej inteligencie ukazuje ako výrazne rastú investície v tejto oblasti, ukazuje nerovnosť pohlaví v odvetví (80% muži) a potvrdzuje aj trend, že veľké technologické spoločnosti vždy zhltnú malé inovatívne startupy, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou. (StateOf.AI)

Pozrite si rebríček najlepších solárnych nabíjačiek na smartfón. (Wirecutter)

Ako to vyzerá v skladoch Amazonu. Posledný diel seriálu Last Week Tonight s komikom Johnom Oliverom sa pozrel na pracovné podmienky v skladoch Amazonu a výsledok je pomerne desivý.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/d9m7d07k22A

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Rozhovory ZKH je diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.