Morský ľad pri Antarktíde výrazne ubúda a vedci nevedia, prečo

Úbytok ľadu je rýchlejší než v Arktíde.

2. júl 2019 o 18:03 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Posledných viac ako tridsať rokov sa zdalo, že morský ľad okolo Antarktídy odoláva stále vyšším globálnym teplotám. Pomaly narastal. No stačili iba tri roky, aby sa trend obrátil a jeho plocha sa dramaticky zmenšila.

Oblasť, ktorú teraz morský ľad pokrýva, je najmenšia od roku 1979, keď začali družicové merania. Výskumníci upozorňujú, že je predčasné pripisovať stratu klimatickej zmene.

Štúdiu zverejnili vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Veľký vplyv na klímu

Morský ľad tvorí zamrznutá morská voda. Jeho topenie preto nezvyšuje hladiny morí tak ako topenie pevninských ľadovcov. Má ale nezanedbateľný vplyv na zemskú klímu.

Na jednej strane morský ľad pomáha udržať polárne oblasti studené, pretože bráni úniku tepla z mora a zároveň jeho lesklý povrch odráža slnečné žiarenie späť do vesmíru.

Čoraz viac morského ľadu sa však topí pod vplyvom rastúcich teplôt. Na miestach, kde bol predtým lesklý ľad, ostáva otvorené more. Planéta stráca schopnosť odrážať slnečné žiarenie, pretože tmavé vody ho ľahšie absorbujú. Vzniká tak začarovaný kruh a teploty ďalej rastú.

“ Nevieme, či z ľadu bude naďalej ubúdať. „ Klimatologička Claire Parkinsonová

Ľad okolo Antarktídy od začiatku družicových meraní miatol vedcov. Zatiaľ čo na severnom póle morský ľad ubúdal, ten na juhu naopak narastal. Vysvetlenie, prečo tomu tak je, vedci nemali.

No teraz sa zdá, že trend ubúdania zrejme dostihol aj južnú pologuľu.