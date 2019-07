Test: Sony Xperia 1 je skvelý fotomobil s nenaplneným potenciálom

Sony Xperia 1 Páči sa nám: vysoký výkon, špičkový 4K displej, fotoaparát Nepáči sa nám: nedoladená aplikácia fotoaparátu, cena Hodnotenie: 8,5 Cena: 949 eur

Produkt na test poskytla spoločnosť Sony

Sony je šedá myška trhu so smartfónmi – občas prekvapí, no väčšina modelov zanikne v obrovskej konkurencii. Kým iné firmy by to už dávno vzdali, tak značka Xperia stále prežíva a je neprávom prehliadaná.

Zbytočne by ste hľadali veľké kauzy, zásadné problémy, alebo rôzne podozrenia. V tomto smere je Sony nudná firma, pri ktorej vždy viete, čo môžete očakávať. Medzi tieto očakávania bohužiaľ patrí aj časté nenaplnenie potenciálu, ktorý postihol aj najnovší model s označením Xperia 1.

Rozhodne nie je zlý, dokonca je jedným z najlepších smartfónov súčasnosti. No k tomu, aby dosiahol na prvé miesto mu chýba pár drobností, ktoré sú výsledkom zlých rozhodnutí a chýb, ktoré mali byť opravené ešte pred príchodom na trh.

Ergonómia na dvojku

Nová Xperia je výrazná hlavne vďaka svojmu netradične vysokému displeju. Kým konkurencia ponúka pomer strán okolo hodnoty 19:9, tak v Sony tento rok vyskúšali ešte väčší extrém v podobe pomeru strán 21:9.

Smartfón pôsobí výrazne užšie ako konkurencia, s displejom tak vysokým, že aj my sme mali veľké obavy o ergonómiu používania. So 6,5-palcovou uhlopriečkou je však celková plocha o niečo menšia ako v prípade 6,4-palcového displeja Galaxy S10+.

Nezvyčajné boli len prvé minúty používania a pár hodín dokázalo presvedčiť, že týmto smerom by sa mohli uberať všetci výrobcovia. Ergonómia používania totiž nie je vôbec zlá, aj keď pre objektívnosť musíme spomenúť, že bez rôznych softvérových pomôcok by život s vysokým smartfónom nebol veľmi príjemný.