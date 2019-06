Je štyrikrát ľahšia ako spinka. Robotická včela zvládla prvý sólový let

Hmyzí robot má hmotnosť 259 miligramov.

28. jún 2019 o 14:24 Matúš Beňo

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Malá robotická včielka, ktorú vyvíjajú na Harvardovej univerzite, predstavuje pozoruhodný počin na poli mikrorobotiky.

Inžinierom sa ju podarilo vylepšiť tak, že dokázala vzlietnuť sama, bez napájania cez drôt.

Let umožnili malé solárne panely na tele včiel, ktoré robotický hmyz napájajú bez potreby drôtového pripojenia. K pôvodným dvom krídlam pribudol aj druhý pár, vďaka čomu bol miniatúrny robot výkonnejší.

Bez týchto vylepšení by bol bezdrôtový let veľmi ťažký, keďže prídavná batéria na tele by výrazne navýšila hmotnosť.

Včielka má hmotnosť iba 259 miligramov, čo je štyrikrát menej než obyčajná kancelárska spinka.

Malé solárne panely na tele robota však potrebujú veľmi silné svetlo. malo by byť približne trikrát jasnejšie než poskytuje Slnko. Dostatočne jasné svetlo vedci získali vďaka halogénovým žiarovkám.

Robotická včielka má zatiaľ ďaleko od toho, aby zvládla kontrolovaný let po celom laboratóriu. Jej vývoj však ukazuje smer, akým by v budúcnosti mohli uberať aj drony.

