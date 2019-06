Pod Atlantickým oceánom objavili obrovský zásobník sladkej vody

Zdroj sa nachádza pri pobreží USA.

28. jún 2019 o 14:27 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Pod atlantickým pobrežím severovýchodných Spojených štátov vedci narazili na obrovský zásobník sladkej vody.

Zdá sa, že môže ísť o jeden z najväčších nájdených zásobníkov sladkej vody tohto typu na svete.

Výskum naznačuje, že podobné ložiská by sa mohli nachádzať aj v iných častiach sveta. Ak by ich našli, mohli by pomôcť mnohým oblastiam, ktoré bojujú so suchami.

Štúdiu zverejnili v časopise Scientific Reports.

Obrovský zásobník

Objav podzemného zásobníka pod severovýchodným pobrežím Spojených štátov nie je úplne nečakaný.

Náznaky sa objavili už v 70. rokoch minulého storočia. Ropné spoločnosti vtedy robili vrty na pobreží a občas narazili na ložiská sladkej vody. Nik nevedel povedať, či ide o ojedinelé prípady, alebo o časť niečoho väčšieho.

"Vedeli sme, že kdesi tam dolu v izolovaných miestach je voda, no nepoznali sme rozsah," vysvetľuje v tlačovej správe hlavná autorka štúdie Chloe Gustafsonová.

Preto sa vedci v roku 2015 rozhodli na rovnakých miestach použiť technológiu, pomocou ktorej ropné spoločnosti hľadali ropu.

Upravili ju však pre potreby hľadania sladkej vody.

Výsledkom bol objav obrovského zdroja sladkej vody. Zásobník má podľa odhadov objem takmer 2800 kubických kilometrov.