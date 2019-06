Všetko je v ruke. Vedci zistili, ako uvariť najlepšie palacinky

Štúdia začala problémom v kuchyni.

25. jún 2019 o 18:10 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keď si francúzsky fyzik Mathieu Sellier chcel pripraviť tenké a hladké palacinky crêpe, mal som smolu. Nech robil, čo robil, všetky mu vyšli zle.

Ako mu pripomenula manželka, skúma dynamiku tekutín a kto iný, ak už nie on, by mal prísť na to, ako spraviť dokonalé palacinky.

Spolu s kolegom výzvu prijali a vytvorili špeciálny matematický model. Podľa štúdie, ktorú zverejnili v časopise Physical Review Fluids, je všetko v správnom pohybe ruky.

Ako efektívne hýbať rukou

Štúdia sa snaží zodpovedať otázku, aká je optimálna mechanika pohybu, aby sa tekutá vrstva na povrchu rozptýlila jednoliato?

Inými slovami, ako dosiahnuť, aby pripravovaná palacinka bola tenká, bez zbytočných dier a rovnomerne upečená?

Problém totiž je, že akonáhle cesto začne na panvici pod vplyvom tepla tuhnúť, tým ťažšie je ho rovnomerne umiestniť.

Fyzici preto vytvorili počítačový model, ktorý mal problém rozlúštiť.

Simulácia zahŕňala všetko od natočenia panvice, teploty, či meniacej sa hrúbky cesta počas pečenia. Výsledkom bol podobný postup, ako sa používa už dnes. Ale oveľa efektívnejší.

Cieľom totiž bolo nájsť také pohyby rukou, ktoré by čo najviac zachovali jednoliatosť palacinky, ale zároveň aj čo najviac znížili potrebnú námahu na otáčanie panvice.

Príprava najlepších palaciniek

Akonáhle na panvicu rozlejete cesto, rýchlo a prudko ju skloňte nadol, čím sa cesto dostane na okraj.

Kruhovým pohybom zápästia následne otočte panvicu raz tak, aby sa cesto rovnomerne roztieklo. Dôležité však je, aby ste pri otáčaní postupne zmenšovali nielen rýchlosť pohybu, ale aj sklon panvice, až kým ju postupne vyrovnáte.

Cesto by malo byť rovnomerne rozložené po celom povrchu.

Voilá, najlepšie palacinky, aké podľa vedy môžete mať.

Podľa oboch fyzikov sa týmto spôsobom jednoliatosť palaciniek zlepší až o 83 percent. Podotýkajú však, že na prípravu pochúťky nie je postup nevyhnutný.

DOI: 10.1103/PhysRevFluids.4.064802