Zverejnili výsledky najväčšieho hľadania mimozemského života

Údaje sprístupnili verejnosti.

25. jún 2019 o 8:59 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Vesmír je obrovský. Ak by v ňom bolo ľudstvo osamotené, bolo by to obrovské plytvanie priestorom.

Prečítajte si tiež: Prišiel s novou odpoveďou na otázku, kde sú mimozemšťania. Dúfa, že sa mýli

Všetky doterajšie pokusy o pátranie po mimozemskom živote nič nepriniesli. Aj pre zvláštne správanie Tabbyinej hviezdy už vedci našli vysvetlenie vďaka prírodným javom.

Otázku, či sme sami, sa už niekoľko rokov snaží zodpovedať aj projekt Breathrough Listen. Astronómovia z projektu teraz zverejnili prvé údaje z najväčšieho prieskumu vôbec, v ktorom hľadali stopy po technológiách okolo blízkych hviezd.

Štúdiu vydajú v časopise The Astrophysical Journal, zatiaľ je dostupná na webe arXiv.

Viac ako 1300 hviezd

Projekt Breakthrough Listen je pomerne nový program, ktorý v roku 2016 spustil ruský miliardár Yuri Milner s podporovou zosnulého Stephena Hawkinga.

Už za prvé tri roky dosiahol viac, než ktorýkoľvek iný projekt doteraz.

Pomocou rádiových teleskopov v Austrálii a Spojených štátoch detailne preskúmali 1327 hviezd v okruhu 160 svetelných rokov od slnečnej sústavy.

Výsledkom je jeden petabajt údajov, čiže vyše milióna gigabajtov. Projekt má niekoľko spôsobov, ako prejsť nazbieranými údajmi a hľadať stopy, ktoré by naznačovali mimozemské technológie.