Osem tipov, ako pomôcť batérii v smartfóne

Aby ste po roku nemuseli ísť do servisu.

4. júl 2019 o 14:21 Matúš Paculík

Na displeji smartfónu vám svieti upozornenie na takmer vybitú batériu. Je desať hodín večer, takže smartfón zapojíte do výkonnej nabíjačky a necháte ho tam až do rána. Gratulujeme, práve ste spravili veľký krok k zničeniu batérie vo vašom mobile.

Svojpomocne si ju vo väčšine smartfónov nevymeníte, preto sa tak k nej aj treba správať. Je jedným z najcitlivejších komponentov, extrémne náchylným na nesprávne používanie.

Navyše má len obmedzenú životnosť, presnejšie, zvládne určitý počet nabíjacích cyklov. A aby toho nebolo málo, tak množstvo majiteľov smartfónov sa stále drží starých pravidiel, ktoré výrazne znižujú maximálnu kapacitu batérie.

Nesprávnym nabíjaním môžete už po jednom roku stratiť tretinu kapacity, takže ak vám na začiatku vydržal smartfón celý deň, tak teraz budete hľadať nabíjačku hneď po príchode domov.

Naučte sa správne nabíjať

Niekto nemôže opustiť dom bez úplne nabitej batérie a naopak niekto iný neustále hľadá nabíjačku k úplne vybitému smartfónu. Obidva prístupy sú veľmi zlé a zásadne skracujú kapacitu a životnosť batérie.

Batérii najmenej prekáža, keď je nabitá na polovicu svojej kapacity. To je samozrejme stav, ktorý vyhovuje len zlomku používateľov. Zvyšok by sa mal naučiť fungovať v bezpečnej zóne od 20 do 80 percent a na plnú kapacitu nabíjať len vtedy, keď to skutočne potrebuje.

Pokojne nabíjajte v menších krokoch aj počas celého dňa, nabíjajte ho v aute cestou domov, kedykoľvek to potrebujete. Moderné batérie nepotrebujú pravidelne úplne vybiť a následne nabiť na plnú kapacitu. Naopak, takéto správanie im veľmi ubližuje.

Rýchle nabíjačky používajte len v nevyhnutných prípadoch a zariadenie po nabití vždy odpojte. Neustále pripojenie nabíjacieho kábla batérii vyslovene škodí, rovnako ako škodí aj používanie smartfónu počas nabíjania.

Pozor na teplo

Smartfóny sú veľmi citlivé na teplotu, pričom používanie pri extrémnych hodnotách vám môže nielen skrátiť životnosť batérie, ale dokonca aj zničiť samotné zariadenie. Základné odporúčanie znie, aby ste smartfón nikdy nenechali dlho na priamom slnku a ani ho nenechali mrznúť.

Samotný čip vyššie teploty zvláda, horšie je to však so zvyšnými komponentmi vrátane batérie. Pre batériu sú vysoké teploty dokonca nebezpečné a problém môže spôsobiť aj to, ak si smartfón pripojený na nabíjačku schováte v noci pod vankúš.

Na životnosť batérie má vplyv teplota a napríklad pravidelné nabíjanie pri teplote okolo 40 stupňov môže znížiť do jedného roka kapacitu batérie až o tretinu. Smartfón upevnený na skle auta ako náhrada za navigáciu je teda tým najlepším spôsobom, ako si batériu zničiť.

Potrebujete všetky bezdrôtové technológie?

Wi-Fi, NFC alebo Bluetooth, táto trojica bezdrôtových technológií má vždy vplyv na spotrebu energie. Ihneď po prvom spustení sú zapnuté všetky, takže by ste mali venovať pár minút ich nastaveniu.

Najmenej využívané NFC pokojne vypnite, teda ak neplánujete platiť smartfónom v obchodoch. Mimo platieb sa technológia NFC používa najmä na pohodlné párovanie s novým príslušenstvom alebo pri využívaní špeciálnych NFC tagov.

Pri Wi-Fi vypnite vyhľadávanie nových Wi-Fi sietí, čo vám nielen ušetrí trošku energie, ale vás aj uchráni od otravných oznámení o novej voľnej Wi-Fi sieti. Užitočné sú aj rôzne pravidlá, ktoré vám napríklad pri opustení domu priamo vypnú Wi-Fi.

Čierna téma je najlepšia

Používateľské rozhranie v klasických svetlých farbách je pre majiteľov moderných smartfónov s OLED a AMOLED displejmi jednou z prvých vecí, ktoré by mali zmeniť. Takzvaný tmavý režim tu batériu šetrí vďaka samotnej technológii displeja, pri ktorej čierny bod na obrazovke nepotrebuje nijakú energiu.

V spojení s čiernym pozadím tak môžete ušetriť energiu najmä v prípade, ak smartfón počas dňa používate často. Ak je to možné, tak pri najviac používaných aplikáciách aktivujte tmavý režim. V prípade Androidu pomôže aj obyčajná čierna téma, iPhony dostali plnohodnotné riešenie až s príchodom beta verzie iOS 13.

Nezabudnite si upraviť aj čas, po ktorom sa vám automaticky vypne displej. V závislosti od používania smartfónu tak môžete ušetriť denne aj desiatky minút. Čakať totiž až päť minút na vypnutie displeja je zbytočným plytvaním energiou.

Upravte si intenzitu displeja

Počas dňa s intenzitou displeja veľa neušetríte, no len čo príde večer, je funkcia automatickej úpravy jasu displeja užitočným pomocníkom. Nielenže šetrí váš zrak, ale dokáže aj znížiť spotrebu energie.

Ešte pred niekoľkými rokmi patrila táto funkcia k prémiovým, no dnes ju nájdete aj vo väčšine tých najlacnejších modelov. Vďaka malému senzoru si smartfón sám zistí intenzitu svetla a automaticky upraví nastavenie displeja.

Túto funkciu si môžete, samozrejme, aj úplne vypnúť, prípadne si podľa potreby zmeníte jej správanie. Znížením jasu získajú predovšetkým majitelia smartfónov s klasickým LCD displejom, v prípade moderných OLED displejov s aktívnym tmavým režimom je úspora energie menšia.

Komu prezradíte svoju polohu?

Nie každá aplikácia a hra musí vedieť, kde sa práve nachádzate. Pri predpovedi počasia, navigovaní alebo fotení je vaša aktuálna poloha nevyhnutná, zvyšku aplikácií prideľte len také povolenia, ktoré sú nevyhnutné pre ich plnohodnotné fungovanie.

Tu sa musíte pozrieť do nastavení systému, kde si majitelia Android smartfónov môžu aj dodatočne upraviť prístup aplikácií nielen k polohe, ale aj ku kontaktom, hovorom, kalendárom, mikrofónu či úložisku.

Pri často používaných aplikáciách s reklamou zvážte kúpu ich plnohodnotných verzií. Zobrazovanie reklamy má vplyv na spotrebu a navyše ju vždy vyberá na základe vašej skutočnej polohy.

Spravte si poriadok v aplikáciách

Tri aplikácie na počasie, desať hier, ktoré ste sa nehrali už pol roka a rôzne doplnky, ktoré vás len obťažujú notifikáciami. Čo skutočne nepoužívate, vymažte, prípadne ak máte iPhone, tak len odstráňte zo zariadenia (vie to spraviť systém aj za vás).

Aplikácia bude mať aj naďalej ikonu na ploche, no po kliknutí sa najskôr stiahne a obnoví svoje nastavenia z cloudu. Nemusíte ju teda znova nastavovať, je okamžite pripravená a v stave, v akom ste ju zanechali pri poslednom použití.

Poriadok si spravte aj s miniaplikáciami na obrazovke, ich veľké množstvo a častá aktualizácia sa určite prejaví na spotrebe. Tie nepotrebné pokojne zrušte, prípadne použite ich jednoduchšie verzie. Čím menej animácií a informácií, tým menšia záťaž na čip.

Nezabudnite pravidelne aktualizovať

Nielen operačný systém, ale aj aplikácie by ste mali priebežne aktualizovať. Aktualizácie neprinášajú len nové funkcie, ale často opravujú staré chyby, zlepšujú správanie aplikácií a môžu aj znižovať ich nároky na výkon.

Najlepšie preto spravíte, ak si povolíte automatickú inštaláciu aktualizácií počas pripojenia na Wi-Fi sieť. Mobilným dátam sa v tomto prípade vyhnite, keďže nové verzie systému a známych aplikácií by vám pokojne mohli minúť celý balík predplatených dát.

Aktualizácie doprajte aj príslušenstvu k svojmu smartfónu, ako sú fitnes náramky, bezdrôtové slúchadlá a rôzne inteligentné zariadenia. Aj pri nich platí, že novšia verzia systému môže opraviť rôzne neduhy a problémy.