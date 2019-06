Ak s emisiami nič nespravíme, Grónsko môže byť bez ľadu o tisíc rokov

Nárast hladín ovplyvní pobrežné oblasti.

24. jún 2019 o 15:04 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ak ľudstvo nijak nezmení svoj prístup a vypúšťanie emisií do ovzdušia bude pokračovať ako doteraz, ľadová pokrývka v Grónsku by mohla zmiznúť do konca milénia.

Ak by sa všetok ľad roztopil, hladiny morí vzrastú o sedem metrov.

Scenár ukazuje modelová štúdia vychádzajúca z nových údajov misie NASA Operation IceBridge, ktorá skúma polárny ľad.

Štúdiu zverejnili v časopise Science Advances.

Vedci v štúdii zvažovali tri možné scenáre vypúšťania emisií.

Prvý zahŕňa výrazné obmedzenie emisií na základe Parížskej klimatickej dohody už teraz. Druhý predstavuje strednú cestu, keď ľudstvo postupne emisie obmedzí a v druhej polovici 21. storočia začnú klesať. Pri treťom budú emisie naďalej rásť.

Pri najoptimistickejšom scenári by Grónsko do roku 3000 prišlo maximálne o štvrtinu ľadu. Hladina morí by vzrástla o približne 1,8 metra.

Pri strednej ceste zmizne štvrtina až polovica pokrývky.

Čo sa bližšej budúcnosti týka, ak ľudstvo emisie nijak neobmedzí a rýchlosť topenia bude pokračovať, do konca 21. storočia morské hladiny narastú o päť az tridsaťtri centimetrov.

Do konca 22. storočia to bude 48 až 160 centimetrov. Predošlé odhady hovorili o 90 centimetroch. Takéto hodnoty výrazne ovplyvnia pobrežné oblasti.

Modelová štúdia nezahŕňa iné zaľadnené oblasti sveta, ktoré by k zvyšovaniu hladín morí prispeli svojou mierou.

Vývoj grónskej ľadovej pokrývky do roku 2300 pri troch scenároch emisií. KLIKNITE PRE SPUSTENIE. (zdroj: NASA/Cindy Starr)

DOI: 10.1126/sciadv.aav9396