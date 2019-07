Aby ste nastúpili do lietadla, odovzdajte svoju tvár a svoje súkromie

Čoho sa vzdajú, aby boli rýchlejší?

3. júl 2019 o 15:04 Washington Post, Geoffrey A. Fowler

Manažér stanice Chad Shane (vpravo) z aerolínií SAS uvádza na palubu cestujúcu skrz biometrický systém rozpoznávania tváre, ktorý predstavili v Dulles vo Virgínii 6. septembra 2018.(Zdroj: Bill O'Leary — The Washington Post)

Nepotrebujete predložiť palubný lístok, aby ste nastúpili na palubu lietadla do Cancúnu na odletovej bráne 18 leteckej spoločnosti JetBlue na letisku J.F. Kennedyho. Aj svoj pas môžete odložiť.

Bude vás to stáť len vašu tvár. Máte ju len jednu, tak snáď to stojí za to.

Technológia rozpoznávania tvárí je neoverená a z veľkej časti neregulovaná - napriek tomu sa dostáva na letiská po celých Spojených štátoch. V JetBlue takzvané e-brány a ich skoršie prototypy oskenovali 150-tisíc tvárí za posledné dva roky, aby overili totožnosť medzinárodných cestovateľov pred nástupom na palubu lietadla.

Letecká spoločnosť Delta v Atlante má celý biometrický terminál, ktorý používa vašu tvár pri checkine, odovzdaní batožiny, na bezpečnostnej kontrole i pri nastupovaní na palubu. Skenovanie vraj urýchli nástup na palubu pri medzinárodných letoch o deväť minút, pri každom pasažierovi ušetrí dve sekundy.

Má to všetky predpoklady, aby sa skenovanie stalo technologickou pascou z pohodlnosti. Takto sa technológia, ktorá narúša súkromie – čo je záležitosť čínskeho policajného štátu – vkráda do života Američanov.

Letecké spoločnosti a americká vláda často v mene výkonnosti vo veľkom skenujú tváre ľudí, ktorí nie sú podozriví zo žiadneho trestného činu. Je to zatiaľ najväčší krok Ameriky k znormalizovaniu toho, že s tvárami sa dá zaobchádzať ako s dátami, ktoré môžu byť ukladané, sledované - a nevyhnutne – aj ukradnuté.

Technológia rozpoznávania tváre na letiskách je zatiaľ zameraná na medzinárodných cestujúcich a je dobrovoľná. Respektíve, americkí občania majú právo vyhnúť sa skenovaniu.

No letiská sú stresujúce miesta, kde mnohí majú sklon vymeniť všetky druhy slobôd za prísľub bezpečia a osobného prospechu. „Nezáleží mi na tom, či ma potrebujú vyzliecť donaha, ak mi to zabezpečí nástup do lietadla a bezpečnosť," povedal mi jeden pasažier pri nástupe na odletovej bráne 18, povedal:

Takáto je realita: letiskové systémy rozpoznávania tvárí majú zatiaľ veľmi málo spoločné so zvyšovaním bezpečnosti letu. Preto sú už pasažieri skenovaní ľuďmi aj prístrojmi. Systémy na skenovanie tváre sa spoliehajú na ľudí častejšie, než by úradníci chceli prezradiť.

Poďte so mnou na výlet po letisku. Ako nastražujú túto pascu na súkromie? Cez technológie, ktoré sú poháňané imigračnými politikami a potrebami biznisu.

Usmejte sa do kamery

Možno už poznáte systém rozpoznávania tvárí, keď odomykáte svoj iPhone pomocou FaceID. To, čo sa deje na odletovej bráne, je však odlišné.

Keď vkročíte do odletovej brány (e-gate) od JetBlue, postavíte sa na modré značky a na pár sekúnd sa pozriete do krabičky na pravej strane. Kamera vo vnútri vás odfotí - niekedy aj dvakrát či trikrát, ak sa jej nepodarí dobrá fotka na prvýkrát.

Keď odomykáte iPhone, sken vašej tváre nikdy neputuje do Apple, dokonca ani neopustí vaše zariadenie. No na e-bráne vašu tvár odfotí letecká spoločnosť a potom ju porovná s databázou tvári, ktorú vedie Americký úrad colnej a hraničnej ochrany, ten spätne pošle správu, či môžete nastúpiť.