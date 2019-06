Ak chcete zarábať na natáčaní dronom, potrebujete niečo ako ŠPZ pre autá (rozhovor)

Lietanie s dronom má určité pravidlá.

27. jún 2019 o 15:50 Jakub Benko

Bezpilotné lietadlá, alebo ľudovo drony, sa stali obľúbenou súčasťou výbavy mnohých profesionálnych filmárov a fotografov. Postupne sa rozšírili aj medzi laikov, ktorí chcú mať pekné zábery z výšky.

Lietanie s týmito bezpilotnými prístrojmi má určité pravidlá.

Ak ich majitelia nedodržiavajú, môžu porušiť zákon a spôsobiť problémy stovkám iných ľudí. Napríklad v decembri minulého roka museli pre dron uzavrieť letisko Gatwick v Londýne, zasahovala aj armáda.

Inštruktor lietania s dronmi Adam Kacvinský z firmy Aprop hovorí, že v budúcnosti drony vytvoria pracovné miesta.

Čo by mali ľudia vedieť pri kúpe dronu?

V prvom rade sa musíte spýtať sami seba, na čo chcete dron využívať. Samozrejme, väčšinu ľudí zaujíma v prvom rade cena.

Ak ste hobby užívateľ, s dronom sa chcete raz za čas odfotiť s rodinou na záhrade a fotku uverejniť na sociálnej sieti, vystačíte si so zariadením rádovo za desiatky až stovky eur.

Ovládač, ktorým používateľ riadi dron. (zdroj: Adam Kacvinský)

A čo v prípade, že chce človek používaním dronu zarábať?

Ak chcete dron využívať pri podnikaní, napríklad pre natáčanie marketingových videí, zriedkakedy sa zmestíte pod tisíc euro.

K tomu je nutné pričítať ďalšie výdavky za doplnky, napríklad záložné batérie, či tablet. Pri takejto investícii je dobré poradiť sa s odborníkom na túto problematiku, pretože nie každý dron je vhodný na zamýšľané použitie.

Jednotlivé typy dronov sa líšia veľkosťou, výdržou vo vzduchu, kvalitou záznamu, ale napríklad aj možnosťou prepojenia s aplikáciou, pomocou ktorej môžete vidieť live prenos z dronu na obrazovke ovládača.

Potrebuje človek špeciálne povolenia, ak chce vlastniť dron?

Prečítajte si tiež: Majitelia dronov nemusia mať previerku, ministerstvo ustúpilo

Ak si chcete kúpiť dron, či už ako hobby, alebo na profesionálne použitie, nemusíte mať žiadne špeciálne povolenie. Čo sa týka samotného lietania, povolenie potrebujete v prípade, ak chcete dron využívať profesionálne, na komerčné účely.

Ak sa však bavíme len o kúpe, to dnes nie je problém. Jednoducho prídete do obchodu, vyberiete si dron, zaplatíte a odchádzate s krabicou a návodom na použitie. A práve to je problém.

Prečo?