Žili v ťažkých podmienkach, lovili mamuty. Odhalili neznámu skupinu ľudí

Skupinu odhalili zuby nájdené na Sibíri.

6. jún 2019 o 18:33 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Prví ľudia, ktorí prišli do Severnej Ameriky, s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzali z Eurázie. Predpokladalo sa, že severovýchodnú Sibír najprv obývali predkovia pôvodných obyvateľov Ameriky.

Nová séria objavov medzinárodného tímu vedcov však ukazuje, že skutočnosť bola trochu iná.

Objavili zuby, ktoré patrili príslušníkom doteraz neznámej populácie ľudí. S pôvodnými obyvateľmi Ameriky nemajú veľa spoločného.

Štúdiu publikovali vo vedeckom časopise Nature.

Neznáma populácia ľudí

Dnes na jeho mieste nájdete Beringovo more. No medzi východnou Áziou a Severnou Amerikou existoval pred približne 11 až 34 tisíc rokmi suchozemský most.

Vtedajším obyvateľom Zeme dovolil prejsť medzi kontinentami bez toho, aby sa museli plaviť.

Bližší obraz o tom, ktoré skupiny ľudí cez most putovali, môže ponúknuť práve nová štúdia.

V nej paleontológovia analyzovali DNA pozostatkov 34 ľudí, ktoré objavili vo viacerých náleziskách na severovýchode ruskej Sibíri.

Najdôležitejšiu stopu našli v dvoch mliečnych zuboch, ktoré pochádzajú z vykopávok v okolí sibírskej rieky Jana za severným polárnym kruhom. Ich vek určili na 31 tisíc rokov.