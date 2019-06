Zliatina s pamäťou z Terminátora 3 bude možná, hovorí významný vedec

Nové MXény majú rozmanité využitie.

7. jún 2019 o 17:03 Matúš Beňo

Grafén je zrejme najznámejší špeciálny materiál. No nie je jediný, existujú ich stovky a objavíme ďalšie tisícky, hovorí pre SME profesor YURY GOGOTSI z Drexelovej univerzity vo Filadelfii.

Profesor ukrajinského pôvodu prišiel na Slovensko v rámci cyklu prednášok, ktoré organizuje Slovenská akadémia vied spolu s Učenou spoločnosťou Slovenska. Na prednáške predstavil novú triedu materiálov, MXénov.

Minulý rok ste boli na zozname vedcov, ktorých spoločnosť Clarivate Analytics tipovala na získanie Nobelovej ceny. Cena napokon išla inej práci. Čo by pre vás Nobelovka znamenala?

V prvom rade si myslím, že ľudia to nesprávne berú ako predpovede. Clarivate sleduje publikácie a citácie. Nájdu prácu, ktorá mala veľký vplyv na vedu, takže ide o objektívne a číselné ohodnotenie dopadu výskumu, zatiaľ čo Nobelovu cenu udeľuje skupina ľudí s vlastnou mierou objektivity a subjektivity. To, čo analytici robia, len ukazuje, že naša práca mala veľký dopad na vedu.

Máte tipy, kto by mohol získať cenu tento rok?

Nie, pretože robiť predpovede je veľmi nevďačné. Napríklad, už dlho čakám, že cenu dostane objav uhlíkových nanotrubíc. Je toho hoden a výrazne ovplyvnil ako vedu, tak aj technológiu.

Minulý rok som čakal, že cenu udelia lítiovo-iónovým batériám. Tie dnes napájajú všetko. Nobelova cena je pekná v tom, že upriami pozornosť na významné vynálezy. No ide o viac či menej subjektívny výber skupiny vedcov.

Ste autorom dvoch kníh, editorom trinástich kníh a časopisov, máte viac ako päťdesiat patentov a viac ako štyristo štúdií vo vedeckých časopisoch. Ako sa také niečo dá dokázať?

Musím upozorniť, že ide o tímovú prácu. Ak sa na moje práce pozriete, nájdete pod nimi podpísaných ďalších desať a viac ľudí.

Ak sa venujete vede, vždy ide o skupinovú prácu. Výsledkom je, že sa počet štúdií znásobí. Navyše, tie najdôležitejšie veci vo vede sú na križovatke rôznych odborov. Pred päťdesiatimi rokmi boli autormi profesor a jeho študent. Takéto práce dnes už sotva nájdete, pretože súčasné problémy jeden človek nevyrieši.

Prejavuje sa prepojenosť vedných odborov ešte inak?

Čoraz viac sa z nej stáva medzinárodná záležitosť. Experti nie sú všade, odborník v určitej oblasti môže pochádzať aj zo Slovenska. Alebo potrebné prístroje majú v Austrálii. Takisto potrebujete, aby sa na problém pozreli ľudia z iných smerov.

Týka sa to aj MXénov, materiálov, ktoré skúmate?

MXény používame napríklad pri liečbe rakoviny, a to tak, že čiastočky vložené do nádorov ožiarime infračerveným žiarením. Takže potrebujeme expertov na materiály ako som ja.

Potrebujeme odborníka na optiku, ktorý vie, ako častice absorbujú svetlo. Potom biológia, ktorý rozumie javom na bunkovej úrovni. Doktora, ktorý vie liečiť rakovinu. Chemika, ktorý upraví materiály tak, aby sa dali vložiť do buniek. A tak ďalej.

Existuje viacero druhov materiálov. Poznáme bezrozmerné, jedno-, dvoj- a samozrejme aj trojrozmerné. Prečo sa celý výskum zameriava iba na dvojrozmerné materiály ako grafén?

Materiály ovplyvňujú rozvoj ľudskej spoločnosti. Začalo sa to už kamennou dobou. Teraz žijeme v kremíkovej, z ktorého sú všetky prístroje. Očakávame, že v budúcnosti sa presunieme z extrémne drahých a na výrobu náročných materiálov k takým, ktoré budú lacné, jednoduché a umožnia nositeľné technológie či internet vecí.

A tiež budeme chcieť materiály s vlastnosťami, ktoré dnes nie sú možné. Dvojrozmerné materiály to dokážu. Môžete ich usporiadať do útvarov, ktoré budú základným kameňom elektroniky. Aj preto pred rokmi grafén získal pozornosť. Teraz máme stovky materiálov a ďalšie tisícky očakávame.

Aký význam má taký veľký počet materiálov?

Každý jeden má rôzne vlastnosti.

Vlastnosti, ktoré sa dajú využiť na rozdielne účely?

A tiež aj vlastnosti, ktoré sa dajú kombinovať. Môžete mať materiál, ktorým prúdi elektrina jedným či oboma smermi bež toho, aby spôsobil skrat. Môžete vytvoriť batériu pomocou vrstvy, ktorú nasprejujete na určitý povrch.

Ide o to vytvoriť materiály s takými vlastnosťami, ktoré sú užitočné a potrebné, ktoré dokážu uchovať energiu, chrániť elektroniku pred rušením či krádežou informácií. Predstavte si ich ako kocky LEGO. Keď máte iba jeden typ, ťažko postavíte niečo zaujímavé. Ale ak máte všetky možné a spojíte ich, môže vzniknúť čosi nádherné.

Venujete sa výskumu MXénov. Čo je na týchto materiáloch také výnimočné?

Máme veľa materiálov, ktoré nevedú elektrický prúd. No na uplatnenie často potrebujeme vysokú vodivosť. MXény sú práve tie najvodivejšie. Sú to vlastne dvojrozmerné kovy. Ale zároveň sú stabilnejšie v smeroch, v ktorých kovy už nie sú.

Predstavte si, že máte vodič, ktorý je tenký ako atóm, priesvitný, neviditeľný a ešte aj vodivý. Môžu mať rôzne farby. Dokážu ničiť nádory. Zvládajú veci, ktoré iné materiály nie. Nenahradia však ostatné, sú ďalším náradím v dielni.

Grafén objavili pred pátnástimi rokmi. Zjednodušene povedané, sľuby hovorili o úžasných veciach, ktoré sa doteraz neudiali. Nebojíte sa, že to isté sa prihodí aj MXénom?

Takmer určite nie. Samozrejme, vždy je tu riziko. Treba si však uvedomiť, že materiálu trvá pätnásť až dvadsať rokov, kým prejde od objavu k uplatneniu v praxi.

V minulosti to bolo ešte viac. Tiež platí, že oblasť, kde materiál nájde využitie, nemusí byť tá, ktorú najprv predpokladáme.

Môžete uviesť príklad?

Spomínal som uhlíkové nanotrubice. Ospevovali ich pre elektrické vlastnosti a extrémnu pevnosť. No nakoniec sa využívajú v lítiovo-iónových batériách a predlžujú ich životnosť, čo nik nečakal. Nevidíme ich, no každoročne vyrobia tisícky ton nanotrubíc.

Takisto je tu DLC, druh uhlíka, ktorý má vlastnosti ako diamant. Najprv ho študovali ako polovodič, no nenašiel také uplatnenie. Teraz slúži ako ochranná vrstva pevných diskov v počítačoch. DLC umožnil presun z pások. Niekedy materiál prerazí v oblastiach, ktoré nečakáte.

Stáva sa aj, že nejaký materiál vôbec neprerazí?

Fullerény. Tieto futbalovej lopte podobné molekuly nikdy nenašli významné praktické využitie, a pritom odštartovali nanotechnologickú éru. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že materiály sú často neviditeľné, pretože nejde o zariadenie.

Zoberme si telefón. Ľudia si neuvedomujú, koľko rôznych nanomateriálov je vo vnútri. Aj preto má ich mobil väčšiu výpočtovú silu ako lode, ktoré pristáli na Mesiaci.

Profesor Yury Gogotsi počas prednášky v Slovenskej akadémii vied. (zdroj: SAV)

Jednu z prekážok pre grafén predstavuje výroba, ktorá je drahá a náročná. Platí to aj pre MXény?

Áno aj nie. Keď ľudia pomyslia na grafén, predstavia si jednu vrstvu, ktorá je náročná a drahá na výrobu. No teraz už vieme, ako sa veľmi lacný grafit dá rozložiť na jednu či viac tenkých vrstiev grafénu. Nie je to úplne ideálne, no neporovnateľne lacnejšie. Takto vlastne vyrábame MXény. Do reaktora s roztokom vložíme keramický prach a vzniknú listy MXénov.

Ak by sme v laboratóriu začali bežne vyrábať MXény, bolo by to drahé. Opäť si zoberme ako príklad váš telefón. Jeho displej pokrýva tenká ochranná vrstva. Neviditeľne tenká. Nemá takmer žiadnu hmotnosť, takže jej cena je tiež takmer nulová. Kilogram materiálu vás možno vyjde na milión eur, no nakoniec ho využijete miliardukrát a cena bude jeden cent.

MXény majú skutočne sľubné využitie. Spomenuli ste liečbu rakoviny, no majú aj iné využitie. Aké problémy ľudstva môžu vyriešiť?

MXény dokážu čistiť aj odsoliť morskú vodu. Môžu sa z nich vyrábať dokonca aj umelé obličky, ktoré by nahradili náročnú dialýzu. Môžu zachytávať statický náboj na oblečení a uchovať ho. Neviem, či dokážu vyriešiť naše problémy. No viem, že musíme pracovať a hľadať využitie.

Využitie, ktoré ste spomenuli, znie pomaly ako z vedeckej fikcie. V akom časovom horizonte očakávate, že by k tomu mohlo dôjsť?

Naša technológia už funguje, no stále je v procese vývoja. Kedy sa dostane k širokej verejnosti? MXény ako ochrana pred elektromagnetickým žiarením do roka či dvoch. Batérie, ktoré rýchlejšie uchovávajú energiu možno za pár rokov. Pri ďalších aplikáciách je to ťažšie, pretože vyžadujú veľa testovania. V medicíne sú potrebné štúdie a klinické testy, než sa MXény zavedú.

Aké objavy z pohľadu materiálového chemika očakávate v budúcnosti?

Objavy sa veľmi ťažko predpovedajú. Ako niekto, kto s materiálmi pracuje, viem jedno. Len teraz zisťujeme, koľko materiálov s rôznymi vlastnosťami môže jestvovať.

Myslím si, že niektoré materiály z vedeckej fikcie, ako napríklad tá špeciálna zliatina z Terminátora 3, ktorá si pamätala všetko, čo sa jej dotklo, sa určite bude dať spraviť. Múdre či samoopravujúce sa materiály tiež. V blízkej budúcnosti by sa tiež mohli stať realitou zariadenia zabudované do oblečenia. Najkrajšie na vede sú objavy, ktoré ani nečakáte, že spravíte.

