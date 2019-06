Apple predstavil nový operačný systém pre mobilné zariadenia iOS 13

Nový systém by mal priniesť napríklad zvýšenie výkonu.

3. jún 2019 o 22:32 ČTK

SAN JOSÉ. Americká technologická spoločnosť Apple na vývojárskej konferencii WWDC v San José oficiálne predstavila svoj nový operačný systém pre mobilné zariadenia iOS 13.

Podľa firmy by mal nový systém priniesť okrem iného zvýšenie výkonu, napríklad rýchlejšie spúšťanie aplikácií.

Apple používa operačný systém iOS vo svojich inteligentných telefónoch iPhone aj počítačových tabletoch iPad.

Jeho najnovšia verzia podľa firmy prináša rad vylepšení, vrátane funkcie "Sign In with Apple" pre jednoduché a bezpečné prihlasovanie do aplikácií a internetových stránok.

"IOS 13 prináša nové funkcie do aplikácií, ktoré používate niekoľko rokov, vrátane mnohých vylepšení pri fotografiách a mapách, a tiež prvky pre ochranu súkromia ako Sign In with Apple. To všetko pri zabezpečení rýchlejšieho výkonu," uviedol viceprezident spoločnosti Craig Federighi.