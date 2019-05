Čína ukázala superrýchly vlak. Šesťsto kilometrov zvládne za hodinu

Vlak sa vznáša na magnetickom poli.

29. máj 2019 o 15:15 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Čína je o krok bližšie k spusteniu prevádzky vysokorýchlostného vlaku, ktorý by na niektorých tratiach mohol konkurovať aj lietadlám.

Vlak využíva technológiu magnetickej levitácie (maglev), mal by dosiahnuť rýchlosť až šesťsto kilometrov za hodinu.

Minulý týždeň vyšiel z výrobnej linky v meste Čching-tao na východe krajiny prvý prototyp. Nový vlak vyrába železničná spoločnosť CRRC a mal by komerčne premávať od roku 2021.

Inžinieri z CRRC veria, že nový maglev vyplní priestor medzi vysokorýchlostnými vlakmi a lietadlami.

"Zoberte si cestu z Pekingu do Šanghaja. Vrátane prípravy na cestu trvá let 4,5 hodiny, železnicou 5,5 hodiny. S novým maglevom by to bolo iba 3,5 hodiny," povedal pre CNN Ting San-san, vedúci výskumného a vývojového tímu.

Bežné dopravné lietadlá letia rýchlosťou približne od sedemsto do deväťsto kilometrov za hodinu. Vlaky v Číne premávajú zas rýchlosťou maximálne 350 kilometrov za hodinu.

Namiesto kolies a koľajníc sa maglev vznáša na vankúši magnetického poľa niekoľko centimetrov nad koľajou. Vznášanie umožňuje odpudivá sila elektromagnetov, ktoré sa nachádzajú ako vo vlaku, tak aj v trati.

Princíp výrazne zmenšuje trenie a zároveň umožňuje vlaku dosiahnuť vysokú rýchlosť.