Na podnikanie nestačí mať dobrý nápad, všetko záleží od človeka (rozhovor)

Majú dobré nápady niečo spoločné?

20. aug 2019 o 15:00 Renáta Zelná

Na založenie startupu nestačí mať vynikajúci nápad. Všetko záleží najmä od človeka a jeho prístupu, tvrdí MARTINA VAVREKOVÁ, riaditeľka technologického inkubátora InQb pri Slovenskej technickej univerzite. V rozhovore nám porozprávala, ako vyzerá dobrý nápad a ako v InQb pomáhajú rásť slovenským startupom.

Pracujete v technologickom inkubátore. Akým nápadom pomáhate dozrieť?

Našou hlavnou myšlienkou je vyhľadávať startupy a hlavne technologické nápady. Môže s ním prísť niekto zo širokej verejnosti, ale väčšinou ich prijímame z fakúlt STU, ale inkubovať sa môžu aj študenti z iných univerzít.

Koľkým potenciálnym startupom pomáhate?

Registrujeme päť až šesť žiadostí. Z nich vyberiem približne tri, ktoré v inkubátore podporíme. Z tých je možno jedna taká, z ktorej reálne vznikne firma.

Tie čísla myslíte mesačne?

Ročne. Nie je to ako na bežiacom páse. Nie je jednoduché nájsť už len niekoho, kto by chcel podnikať so svojím nápadom.

Koľko nápadov sa pretvorilo na samostatné firmy?

Počas štrnástich rokov sme podporili vyše šesťdesiatpäť projektov, z ktorých sa stali firmy a myslím, že šesťdesiat ich stále existuje. Keď som v inkubátore začala pracovať, myslela som si, že je to malé číslo, ale nie je.

Pre inkubátor je úspech, keď získa ročne aj jednu stabilnú firmu s vidinou rastu. Stále to vysvetľujeme aj partnerom, ktorí nás podporujú. Nemáme vidieť potenciál zisku ale potenciál pomôcť študentom.

“ Nie je jednoduché nájsť už len niekoho, kto by chcel podnikať so svojím nápadom. „

Čo vami podporené firmy vyrábajú?

Vynímajú sa medzi nimi Innovatrics a Solargis. Innovatrics je veľká slovenská spoločnosť, ktorá pôsobí aj v zahraničí a zaoberá sa biometriou. Solargis zase vyvinul dátové a softwérové služby pre solárne elektrárne, ktoré radia prevádzkovateľom solárnych elektrární, ako najlepšie využiť solárnu energiu.

Ostatné firmy, ktoré vznikli v inkubátore si ďalej podnikajú ako malí podnikatelia. Viac ako polovica projektov v inkubátore boli z IT prostredia, za nimi nasledujú strojári, chemici a architekti.

Kto vyberá, ktoré projekty prijmete a ktoré nie?

Ja a moje kolegyne sme prvotná bariéra, sito a vyberáme, ktoré projekty sa dostanú ku komisii zloženej z odborníkov z STU a z praxe. Oni posudzujú stupeň inovatívnosti technológie, prínos pre spoločnosť, biznis plán a finančnú udržateľnosť.