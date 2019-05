Hladina svetových morí môže vzrásť viac, než sme predpokladali

Ľadovce sa topia rýchlejšie.

21. máj 2019 o 14:44 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Odhad z roku 2013 hovoril, že hladiny morí by do konca storočia mohli narásť o jeden meter.

Ak však ľudstvo nič nespraví s emisiami skleníkových plynov, hladina môže stúpnuť až o dva metre.

Príčinou nárastu má byť zrýchlené topenie ľadov v Grónsku a Antarktíde.

Scenár, v ktorom hladiny svetových morí narastú o dva metre, by mohol viesť k sťahovaniu miliónov ľudí po celom svete, varujú autori štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise PNAS.

Malá, ale reálna šanca

Odhady o budúcom stúpaní morí robili experti na grónsky a antarktický ľadovec. Čoraz viac sa obávajú o stav týchto veľkých ľadových plôch.

Satelitné zábery totiž ukazujú, že ľadová pokrývka sa na viacerých územiach stráca rýchlejšie, než predpokladali doterajšie modely.

Ak by ľudstvo nijak neobmedzilo emisie a vývoj klimatickej zmeny by pokračoval v súčasnom trende, do roku 2100 by moria mohli narásť v rozmedzí od 62 do 238 centimetrov.

Takýto nárast by sa udial, ak by sa Zem v priemere oteplila o päť stupňov oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie.

V súčasnosti sa svet snaží v rámci Parížskej klimatickej dohody udržať oteplenie Zeme pod dva stupne Celzia.

Šanca, že dôjde k otepleniu o päť stupňov a následnému nárastu morí o dva metre dôjde je približne päťpercentná. I keď je táto šanca malá, je reálna a nemala by sa zľahčovať, tvrdí autor štúdie Jonathan Bombera z Bristolskej univerzity.

"Keby som vám povedal, že šanca, že vás pri prechode cez cestu prejde auto, je jedna k dvadsať, nepriblížili by ste sa k nej," povedal vedec pre BBC.

Presídlenie miliónov ľudí

Nárast hladín o dva metre by mal pre ľudstvo závažné dôsledky.

Podľa odhadu by voda zaplavila 1,79 miliónov kilometrov štvorcových územia. Ide o plochu 36-krát väčšiu ako Slovensko.

Ohrozené budú hlavne oblasti, v ktorých sa pestujú plodiny, ako napríklad delta Nílu.

Veľké časti krajín, vrátane ostrovných štátov v Tichom oceáne, budú neobývateľné. Mestá ako Londýn či New York tiež budú mať problémy.

"Pre porovnanie, sýrska utečenecká kríza priviedla do Európy vyše milióna ľudí. To je asi dvestokrát menej, než môže byť pri dvojmetrovom náraste hladín morí," doplnil Bamber.

