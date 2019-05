Slovenský prales sa dostal na titulku prestížneho časopisu Nature

Autorom fotografie je Ondrej Kameniar.

21. máj 2019 o 12:19 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Na titulnú stranu prestížneho vedeckého časopisu Nature sa dostala fotografia zo slovenského pralesa vo Veľkej Fatre.

Záber vyhotovil výskumník európskych pralesov Ondrej Kameniar. O autorovi fotografie informoval Denník N.

Jedľovo-bukový prales v Národnej prírodnej rezervácii Kundračka ilustruje článok o vplyve klimatickej zmeny na dôležité baktérie a huby, ktoré žijú v symbióze s koreňmi stromov.

Huby a baktérie stromom poskytujú živiny, zatiaľ čo stromy im na oplátku dávajú uhlík.

Medzinárodný tím vedcov v časopise publikoval mapy týchto vzťahov. Zahŕňajú 1,1 milióna lesov po celom svete.

Do práce sa zapojila aj Katedra ekológie lesa na Fakulte lesníckej a drevárskej ČZU, kde pôsobí Kameniar a Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

Pomocou máp vedci zistili, ako sa baktérie, huby a stromy vzájomne ovplyvňujú a čo by s ich symbiózou spravila klimatická zmena, ktorú výrazne poháňajú emisie skleníkových plynov.

Ak by ľudstvo emisie nijak neobmedzilo, do roku 2070 by svet mohol prísť o desať percent biomasy stromov hlavne v chladnejších oblastiach.

Strata by zároveň spôsobila, že do atmosféry by sa dostalo viac oxidu uhličitého, píšu autori v tlačovej správe k štúdii. Lesy sú totiž významným prírodným zachytávačom tohto skleníkového plynu.

"Naše modely predpovedajú zásadné zmeny symbiotických vzťahov vo svetových lesoch - zmeny, ktoré ovplyvnia klímu, v akej budú žiť vaše vnúčatá," dodáva hlavný autor štúdie Brian Steidinger zo Stanfordovej univerzity.