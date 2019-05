NASA požaduje ďalších 1,6 miliardy na Artemis, novú misiu na Mesiac

Rozpočet pre NASA je o 500 miliónov dolárov nižší než vlani.

14. máj 2019 o 21:15 TASR

WASHINGTON. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), vládna agentúra zodpovedná za americký kozmický program, požiadal Kongres o dodatočných 1,6 miliardy dolárov na svoju novú misiu na Mesiac, ktorá počíta s vyslaním prvej ženy na mesačný povrch do roku 2024.

Informovala o tom v utorok stanica Sky News.

Nižší rozpočet ako vlani

Misia má názov Artemis po bohyni mesiaca v gréckej mytológii. Artemis bola zároveň sestrou Apolóna, po ktorom bola pomenovaná pôvodná misia na Mesiac (vesmírny program Apollo) v 60. a 70. rokoch.

Ďalšie zdroje požaduje NASA napriek tomu, že jej šéf ocenil rozpočet amerického prezidenta Donalda Trumpa ako "jeden z najsilnejších" po tom, ako ten oznámil značné škrty v celkovom financovaní NASA.

Rozpočet pre NASA je o 500 miliónov dolárov nižší než vlani, ale vedcom ponúka 21 miliárd dolárov na pokračovanie vývoja kľúčových komponentov.

Tieto komponenty budú zahŕňať novú ťažkú nosnú raketu, ako aj novú vesmírnu stanicu Lunar Orbital Platform-Gateway, ktorá bude krúžiť okolo Mesiaca, a kozmické lode na dopravovanie nákladu.

Vývoj pristávacieho modulu

Ak by aj Kongres požiadavku NASA na zvýšenie financovania schválil, stále to možno nebude stačiť na opätovné vyslanie ľudí na Mesiac do roku 2024.

"V nasledujúcich rokoch budeme potrebovať ďalšie prostriedky, je to však dosť vysoká čiastka, vďaka ktorej budeme v dobrej východiskovej pozícii na ceste k budúcim úspechom," vyhlásil riaditeľ NASA Jim Bridenstine.

Približne jedna miliarda z požadovaného rozpočtu by bola použitá na vývoj komerčného mesačného pristávacieho modulu, ktorý NASA zakúpi od súkromnej spoločnosti.

Takýto modul vytvorila už spoločnosť Blue Origin, patriaca zakladateľovi Amazonu Jeffovi Bezosovi, a svetovej verejnosti ho predstavili minulý týždeň v piatok.