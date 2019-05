Bezos ukázal loď, ktorá má pristáť na Mesiaci

Na Mesiaci majú žiť milióny ľudí.

10. máj 2019

Súkromná americká kozmická spoločnosť Blue Origin sa chystá na Mesiac, vyvíja preto pristávací modul, ktorý bude schopný dopravovať na lunárny povrch až 6,5 tony nákladu.

Vo štvrtok miestneho času (v noci na dnes SELČ) to vo Washingtone oznámil zakladateľ Blue Origin a najbohatší človek sveta Jeff Bezos.

"Je to úžasný stroj a poletí na Mesiac," povedal Bezos o module s názvom Blue Moon, ktorého maketu predstavil.

Na Mesiac do 2024

Robotický aparát bude schopný na mesačný povrch dopraviť v nákladnom priestore až štyri vozidlá naraz, alebo vzletový stupeň, s ktorého pomocou budú môcť z Mesiaca odlietať ľudia.

Bezos uviedol, že pre pristávací modul vyvíja Blue Origin nový motor, ktorý sa volá BE-7. Prvé zážihové testy motora sa uskutočnia tento rok v lete.

Bezos v prejave zmienil návrat astronautov na Mesiac do roku 2024 a tiež výzvu amerického viceprezidenta Mika Penca, aby americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vyslal do roku 2024 na Mesiac tiež ženu.

NASA síce zatiaľ nezverejnila rozpočtový plán pre návrat na Mesiac, na ktorom doteraz s ľudskou posádkou pristáli len USA, je ale očividné, že bude potrebovať pre dopravu materiálu a pristátie ľudskej posádky úplne nové vybavenie.

Bezosovo oznámenie tak podľa webu The Verge bolo spôsobom, ako ukázať, že Blue Origin sa na Mesiac chce dostať v rovnakom časovom rámci ako NASA.

"Môžeme pomôcť s dodržaním časového harmonogramu, ale len vďaka tomu, že sme (sa začali pripravovať) pred tromi rokmi," povedal Bezos. Termín prvého letu lunárneho pristávacieho modulu ale nezmienil.

Poženie ho tekutý vodík

O motore BE-7 Bezos povedal, že bude poháňaný tekutým vodíkom.

"Používame tekutý vodík, pretože ho budeme môcť získavať vodík z vody na Mesiaci a dopĺňať palivo na mesačnom povrchu," vysvetlil. Prítomnosť vody na súputníkovi Zeme potom označil za výnimočne cenný zdroj.

Na úvod svojho prejavu Bezos hovoril o víziách budúcnosti ľudstva v kozme.

V tejto súvislosti spomenul amerického fyzika a futurológa Gerarda K. O'Neilla a jeho knihu The High Frontier: Human Colonies in Space, v ktorej navrhol ďalšie kroky pre USA po lunárnom programe Apollo. V knihe sa venuje okrem iného obrím staniciam, v ktorých budú žiť ľudia obklopení zeleňou a ktoré budú vďaka rotácii okolo svojej osi poskytovať umelú gravitáciu.

Bezos uviedol, že by rád videl vznik týchto staníc, kde by žili milióny ľudí. "To, čo tu dnes predkladám, je očividná viacgeneračná vízia," povedal Bezos.

"Nebude to hotové za jednu generáciu. Jednou z vecí, ktoré musíme urobiť, je inšpirovať generácie budúce," dodal. Na svoj prejav pozval okrem odborníkov a novinárov tiež deti, ktoré označil za tých, čo kozmické plány ľudstva budú uskutočňovať.