Anomália v Atlantiku mohla spustiť otrasy, ktoré kedysi zničili Lisabon

Podobný jav zachytili po prvýkrát.

10. máj 2019 o 14:35 Matúš Beňo

BRATISLAVA. V priebehu dvoch storočí došlo v Atlantiku pri Pyrenejskom polostrove k dvom zvláštnym zemetraseniam.

Medzinárodný tím vedcov už zrejme má vysvetlenie. Pod oceánom dochádza k odlupovaniu vrstvy tektonickej platne.

Ak sa výskum potvrdí, bolo by to po prvýkrát, čo vedci zachytili podobnú udalosť.

Jav by mohol byť počiatočným štádiom vzniku nového kontinentu.

Zistenia prezentovali na aprílovom zhromaždení Európskej geovedeckej únie.

Stopy vedú do minulosti

V polovici osemnásteho storočia zasiahlo portugalské mesto Lisabon jedno z najničivejších zemetrasení v histórii. Vyvolalo vlny cunami a požiare, takmer zničilo celé mesto a usmrtilo tisícky ľudí.

O vyše dve storočia neskôr zasiahlo rovnakú oblasť ďalšie silné zemetrasenie. Našťastie, tentokrát nikto pri otrasoch nezahynul.

Na oboch udalostiach je zvláštne, že k nim vôbec došlo.

Dno Atlantického oceánu v blízkosti Pyrenejského polostrova sa nevyznačuje žiadnymi známymi zlomami, pohoriami, či inými útvarmi, ktoré by naznačovali tektonickú činnosť. Je aj veľmi ďaleko od iných aktívnych miest.

Oblasť má naopak relatívne rovný, nezaujímavý povrch.

Odpoveď na záhadné zemetrasenia môže ponúknuť práve nový výskum. Otrasy mohli vzniknúť pri odlupovaní spodnej časti tektonickej platne pri pobreží Portugalska od vrchnej.

Tektonická platňa je obrovská doska na povrchu Zeme, ktorú tvoria pevné horniny. Platne nemajú pravidelný tvar ani veľkosť, pričom sa veľmi pomaly voči sebe pohybujú.

Odlupovanie podľa vedcov spôsobuje geologický proces zvaný serpentinizácia. Ide o jav, v ktorom skalnaté útvary vsakujú vodu a menia sa na jemné zelené minerály.

Serpentinizácia zrejme oslabila hustejšiu spodnú vrstvu platne a umožnila jej odlúpnuť sa.

Nový kontinent

Počítačové modely ukázali, že k odlúpnutiu vrstvy mohla viesť práve oslabená časť starej oceánskej platne. Odlúpenú vrstvu si môžete predstaviť ako kvapkovitý útvar pod platňou.

Viaceré modely "vždy zobrazili veľmi rýchlu anomáliu siahajúcu až do hĺbky 250 kilometrov," vysvetľuje hlavný autor výskumu morský geológ João Duarte.

Ak by mali pravdu, jav môže viesť k vzniku subdukčnej zóny, teda miesta, kde sa jedna tektonická platňa dostane pod druhú. Nakoniec by sa Atlantický oceán mohol zmenšiť. A o milióny rokov neskôr by mohol vzniknúť aj nový kontinent.

"Je to odvážne vyhlásenie," priznáva pre web National Geographic Duarte.

Dopĺňa, že naďalej treba byť opatrný. Modely a údaje musia vedci znovu preveriť. Čo bude ťažké, pretože údaje pochádzajú z procesu, ktorý prebieha veľmi pomaly.