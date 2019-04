V starších routeroch od Huawei objavili skryté bezpečnostné diery

Žiadny únik dát zistený nebol.

30. apr 2019 o 13:44 ČTK

LONDÝN. Telekomunikačná spoločnosť Vodafone objavila bezpečnostné medzery v zariadeniach, ktoré čínska spoločnosť Huawei dodala v rokoch 2011 a 2012 jej talianskej pobočke. Uvádza sa to v utorkovom oznámení spoločnosti Vodafone.

Najväčšia európska telekomunikačná skupina uviedla, že bezpečnostné chyby našla v dvoch produktoch a že oba prípady boli rýchlo vyriešené. Ide hlavne o domáce routery a prístroje v sieťovej infraštruktúre.

Zadné vrátka

V zariadeniach od Huawei Vodafone našiel "zadné vrátka" (backdoor), ktoré sa dajú využiť na špionážne účely.

Ide o špeciálny vstup do systému alebo programu, ktorý je skrytou súčasťou jeho kódu a využíva sa tiež pre vzdialené spravovanie.

Tento softvér mohol poskytnúť neoprávnený prístup do pevnej siete operátora v Taliansku, do systému, ktorý poskytuje internetové služby miliónom domácností a podnikov.

Na vyriešení problémov firmy od začiatku spolupracovali. Žiadny únik dát zistený nebol. Čínska firma uviedla, že o problémoch bola v rokoch 2011 a 2012 informovaná a v tej dobe ich riešila.

Huawei podľa webu ZDNet odmieta, že by šlo o zadné vrátka a že by chybu do zariadení vložili úmyselne.

Chyby mali pretrvať

Agentúra Bloomberg ale upozorňuje na názory ľudí, ktorí sa zúčastnili na rokovaniach týchto firiem. Podľa nich zraniteľnosť pretrvala v zariadeniach aj po roku 2012, a to aj v Británii, Nemecku, Španielsku a Portugalsku.

Vodafone sa firmy Huawei údajne držal kvôli priaznivým cenám.

Spoločnosť Huawei bola založená v roku 1987 a na európsky trh vstúpila v roku 2000. Vodafone od nej začal v roku 2008 kupovať routery pre Taliansko, neskôr aj pre Britániu, Nemecko, Španielsko a Portugalsko.

Čínska spoločnosť Huawei, ktorá je najväčším svetovým výrobcom telekomunikačných zariadení, čelí tlaku najmä zo strany Spojených štátov.

Podľa USA môžu technológie tejto firmy znamenať bezpečnostné riziko a čínska vláda by ich mohla využívať na špionáž. Huawei obvinenia odmieta.