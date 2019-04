„Našli mimozemšťanov!“ Vedci sa pýtali, ako by ste reagovali

Vedci skúmajú, ako sa mení planéta a ako reagujú ľudia.

26. apr 2019 o 11:16 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Čo by ste spravili, keby ste sa dozvedeli mimozemšťanoch? Presnejšie, o dôkaze existencie mimozemského života? A ako by sa líšila vaša reakcia, ak by išlo a baktérie a ak o inteligentný život?

Práve to sa rozhodli preskúmať vedci a ukázali svoje výsledky.

Medzičasom však majú problém tučniaky v Antarktíde. Konkrétne tučniak obrovský, rozpadla sa jedna z jeho najväčších kolónií. Čo sa stalo?

Viac si vypočujte v podcaste Tech_FM.