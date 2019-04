K Medzinárodnej vesmírnej stanici dorazila nákladná loď Cygnus

Cygnus by mal na ISS zostať do 23. júla.

19. apr 2019 o 13:43 ČTK

ISS. K Medzinárodnej vesmírnej stanici v piatok úspešne dorazila bezpilotná nákladná loď Cygnus spoločnosti Northrop Grumman.

Plavidlo, ktoré sa do kozmu so zásobami pre posádku a materiálom pre experimenty vydalo v stredu na palube nosnej rakety Antares, zachytila ​​robotická paža orbitálneho komplexu a ešte v piatok bude pripojené ku staničnému modelu Unity.

Cygnus zachytila ​​staničnou pažou Canadarm 2 astronautka Anne McClainová o 11:28 SELČ.

Posádka stanice teraz začne s prípravami na pripojenie lode k ISS, hotovo by malo byť za niekoľko hodín.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že je to jedenásty a zároveň posledný zásobovací let lodi Cygnus pre ISS na základe prvej dohody spoločnosti Northrop Grumman pod skratkou CRS-1.

V októbri je potom naplánovaný prvý let v rámci novej dohody CRS-2, ktorá počíta aj s inými jedenástimi zásobovacími rokmi.

Cygnus by mal na ISS zostať do 23. júla. Po odpojení vypustí minisatelity súkromnej spoločnosti NanoRacks a bude až do decembra pokračovať v predĺženej misii na obežnej dráhe.

Potom s niekoľkými tonami odpadu z ISS pri plánovanom zostupe zhorí v zemskej atmosfére, uviedol NASA.