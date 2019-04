7 rád od profesionálneho fotografa, ako urobiť skvelé zábery smartfónom

Dá sa fotiť profesionálne aj so smarfónom?

30. apr 2019 o 0:00 SME Creative, Jaroslav Novák pre Huawei

Čím lepšie fotoaparáty existujú, tým ľahšie by malo byť urobiť dobrú fotku. Nie je to však celkom pravda. Okrem samotného zariadenia musí vedieť fotiť aj človek, ktorý ho drží.

Prinášame vám zopár tipov, trikov a inšpirácií, ktoré vám vysvetlia, ako urobiť z priemerného záberu výnimočný.

Profesionálny fotograf Jaroslav Novák zobral so sebou amatéra bez skúseností, ktorý však mal situáciu mierne zjednodušenú. Vybraný telefón totiž pri fotení používa umelú inteligenciu, ktorá dokáže urobiť viacero nastavení sama od seba. Napríklad vie rozoznať, či fotí portrét, skupinu ľudí, zviera alebo západ slnka a ku všetkému urobí správne nastavenie.

Úlohou bolo nafotiť rovnakú situáciu a ukázať rozdiel medzi bežnými amatérskymi fotografiami a tými, ktoré robí profesionál. Všetky fotky vznikli s Huawei P30 Pro, ktorý je vďaka jeho štyrom objektívom najlepší fotomobil súčasnosti. Pozrite si rozdiely a prečítajte vysvetlenia, ako nad záberom uvažoval profesionálny fotograf.

1. Protisvetlo

Určite ste už veľakrát počuli, že fotografovaný objekt nesmie byť umiestnený v protisvetle. Je to síce pravda, no v niektorých prípadoch môžete protisvetlo využiť aj vo svoj prospech.

Nie vždy je totiž potrebné, aby boli objekty na fotografii stopercentne viditeľné, čo otvára dvere k celkom novým záberom. Je to vhodné ako doplnková fotografia vašich zážitkov, napríklad pri fotení výhľadov, ľudí či architektúry.

Danú scénu si môžete nastaviť tak, že si správnu expozíciu (celkové množstvo svetla) určíte už pri zdroji svetla. Vďaka tomu budete mať na fotografii len obrysy budov alebo ľudí, čo vytvára veľmi zaujímavý efekt.

2. Podhľad a nadhľad

Fotografiu vnímajú naše oči rovnako ako reálny svet. Preto vyzerajú ľudia na fotkách najprirodzenejšie vtedy, keď sú ich oči vo výške objektívu.

Nedržte preto smartfón vo výške svojich očí, ale prispôsobte sa výške očí fotografovanej osoby. Nebuďte ani príliš vysoko, ani príliš nízko, inak dosiahnete to, čo ste možno vôbec nechceli.

Pri veľkom podhľade zvýrazníte dominantnosť danej osoby. Využiť sa to dá v prípade, že chcete, aby niekto pôsobil mužne. Ak priložíte telefón čo najbližšie k zemi, fotografia získa úplne novú perspektívu aj dynamiku. Naopak, fotenie ľudí z veľkého nadhľadu vytvára pocit nadradenia nad fotografovanou osobou.

Radu môžete využiť najmä pri fotení portrétov či pri skupinových fotografiách. Vtedy ostrite vždy na oči.

3. Zlatý rez, stred a kompozícia

Žiadna dobrá fotografia nevzniká náhodou, krása je ukrytá v detailoch. Deliacou čiarou medzi priemerom a dokonalosťou dokáže byť aj kompozícia. Má to dlhú históriu, ktorá vychádza zo štúdií ľudskej psychiky a funguje na každého z nás. Kompozícia sa výrazne využíva vo výtvarnom umení alebo architektúre.

Základom je „zlatý rez“, ktorý rozdeľuje obraz na tretiny horizontálnymi a vertikálnymi líniami. Vznikne tým mriežka z deviatich rovnakých častí.

Ak chcete využiť túto tretinovú kompozíciu, mali by ste umiestniť fotografovaný objekt do štyroch bodov vzniknutých z horizontálnych a vertikálnych línií. Dva by mali byť na jednej alebo druhej strane a doplniť to môžete spodným bodom.

Vyskúšajte si to napríklad pri fotení portrétu, keď osobu umiestnite na jednu stranu fotografie a zvyšnú tretinu necháte voľnú.

Ak by ste umiestnili osobu presne do stredu záberu, pôsobilo by to fádne a fotografia by stratila dynamiku. Takúto stredovú kompozíciu však viete v niektorých prípadoch využiť aj vo svoj prospech. Napríklad pri dlhej rovnej zbiehajúcej sa ceste s horami v pozadí alebo pri symetrickom námestí s fontánou či sochou uprostred.

Na správnu kompozíciu myslite pri každej fotke.

4. Zlatá hodinka

Zlatá hodinka patrí k najjednoduchším odporúčaniam, ako zlepšiť svoje fotografie. Je to čas po východe a pred západom slnka, kedy je svetlo mäkšie, tiene dlhšie a farba oblohy výrazne teplejšia a sýtejšia. Môžete ju využiť pri fotení architektúry, portrétov, krajiny či na svadbe.

Naopak, najhoršia doba na fotenie je cez obed, kedy je slnko vysoko nad horizontom a vytvára ostré tmavé tiene a veľké kontrasty.

Na fotenie nie je úplne ideálna ani rovnomerne zatiahnutá obloha, keď sú objekty bez tieňov a oblaky vytvárajú množstvo „prepalov“, čiže veľa bielych miest z dôvodu silného svetla. Za normálnych okolností je obloha sfarbená do modra, pri zatiahnutej oblohe je však výrazne bledšia až biela.

5. Horizontálne a vertikálne línie

Aj tento prístup, podobne ako zlatý rez, sa využíva najmä pri fotení architektúry a interiérov.

Pokiaľ sa vám nejaký objekt zdá byť zaujímavý, ale na fotke už nevyzerá až tak atraktívne, jednou z možností je všimnúť si jeho horizontálne a vertikálne línie. V takom prípade máte možnosť využiť aj jedno zo základných pravidiel fotografie, čiže držanie horizontu.

Akonáhle vám bude padať horizont, znamená to, že fotka je odfotená nakrivo. Výnimkou môže byť jedine situácia, keď bude klopená fotografia vaším zámerom. Niekedy to dáva zmysel, predovšetkým vtedy, keď chcete záberu pridať dynamiku.

6. Kaluž alebo odraz vo výklade

Stačí tak málo a všedná situácia sa zmení na nepoznanie. Napríklad môžete využiť odraz v obyčajnej kaluži alebo vo výklade na ulici.

Priložte k nim smartfón a mierne ho pootočte, čím sa začne fotografovaný objekt zrkadliť. Pri fotení cez výklad obchodu alebo kaviarne sa vám za určitých podmienok môže naskytnúť aj „dvojitý príbeh“ - na jednej fotke bude príbeh z kaviarne aj dianie na ulici.

Tento typ fotografie je vhodné využiť pri fotení budov, ulíc a príbehov ľudí, ktorí cez dané miesto prechádzajú, prípadne osoby, s ktorou práve trávite čas.

7. Dovolenka a výlety

Ak by ste aj dodržiavali všetky vyššieuvedené odporúčania, o dobrom fotografovi nakoniec aj tak rozhodujú celkom všedné situácie. Nie vždy sa dá totiž fotka dlho komponovať ani podmienky často nebývajú ideálne.

Príkladom môže byť akýkoľvek výlet, počas ktorého sa rozhodnete niekoho odfotiť pri pamiatke či pouličnom umelcovi. Väčšina ľudí len zoberie smartfón do ruky a na náhodnom mieste stlačí spúšť. V takom prípade je len nízka pravdepodobnosť, že vám podarí urobiť pekný záber. Kvalitné zábery totiž nevznikajú náhodou, kvalitné zábery sa hľadajú.

Ak sa na to však necítite, ustrážte si aspoň základné pravidlá a výsledok bude násobne lepší. Častou chybou je useknutie hláv, striech či nôh v členkoch. Ak to však inak nepôjde a budete musieť odfotiť len časť postavy, odrežte ju v páse alebo nad kolenami.

Taktiež nie je chybou, ak nebude fotografovaná osoba otočená tvárou k objektívu. Na fotkách veľmi dobre pôsobí, keď necháte vyniknúť samotnú scénu a osoba bude otočená chrbtom alebo bokom. Takisto je vhodné nechať medzi objektom a fotografovanou osobou jemný odstup.

Keď máte zvládnuté rady z tohto článku, už vám stačí iba zariadenie, s ktorým vyniknú vaše schopnosti.

