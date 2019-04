Chcem, aby ste panikárili. V europarlamente vystúpila tínedžerka Greta

Za prejav si študentka vyslúžila ovácie.

16. apr 2019 o 17:26 ČTK

ŠTRASBURG. Už o desať rokov sa môžu v životnom prostredí spustiť nenapraviteľné reťazové reakcie, ktoré povedú k zániku našej civilizácie. Je preto nevyhnutné okamžite konať a správať sa, ako by nám horel dom.

V prejave k europoslancom z Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) to v utorok povedala šestnásťročná švédska študentka Greta Thunbergová.

Jej školský štrajk za dôslednejšiu ekologickú politiku v posledných mesiacoch prerástol v celosvetové hnutie. Do Štrasburgu Thunbergová prišla vlakom.

Hrozí zánik

"Chcem, aby ste panikárili, ako keby vám horel dom. Povedala som to už skôr a ľudia sa mi snažili vysvetliť, prečo je to zlý nápad. Mnoho politikov mi povedalo, že panika nevedie k ničomu dobrému," začala prejav Thunbergová.

Správať sa, ako keby sa rozpadal náš vlastný dom, je podľa nej spôsob, ktorým je nutné pristupovať k zmene klímy. Pondelkový požiar parížskej katedrály Notre Dame školáčka označila za tragédiu.

"Dúfam, že má pevné základy a že naše základy sú ešte pevnejšie. Bojím sa však, že nie sú," pokračovala Thunbergová.

Pri súčasnom prístupe k planéte podľa nej ľudstvo už v roku 2030 spustí nenapraviteľnú reťazovú reakciu, ktorá povedie k zániku civilizácie. Stav, z ktorého nebude návratu, môže začať skôr, ale aj neskôr.

Bez dramatických zmien v správaní ľudstva ale podľa výpočtov nastane, doplnila. Je totiž potrebné enormné zníženie emisií oxidu uhličitého, a to aj za pomoci technologických vymožeností, ktoré zatiaľ neexistujú, uviedla.

"Ocitáme sa uprostred šiesteho hromadného vymierania, každý deň vymrie 200 druhov," povedala školáčka, z ktorej hlasu bolo zrejmé, že potláča slzy.

"Lídri sa musia začať podľa toho správať, pretože teraz sa tak nesprávajú," pokračovala. Poznamenala pritom, že keby to tak bolo, neusporiadali by tri mimoriadne summity kvôli brexitu a žiadny kvôli klíme a životnému prostrediu.

Tiež by nepolemizovali o tom, že prestanú do pätnásť rokov spaľovať uhlie.

Opatrenia by sa vraj nepáčili voličom

"Keby začali steny vášho domu padať, dali by ste svoje rozpory stranou a začali by ste spolupracovať. Čím väčšia je vaša uhoľná stopa, tým väčšia je vaša morálna povinnosť," povedala Thunbergová.

Školáčka v závere prejavu spomenula, že často od politikov počúva, že nemôžu zaviesť žiadne drastické opatrenia, pretože by to bolo nepopulárne medzi voličmi.

To je podľa nej pravda, zlyhanie však vidí v neinformovanosti voličov o reálnosti hrozby. Ide pritom o vedecké fakty, ktoré by sa mali stať stredobodom politiky, a to aj pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu.

"Môžete ma ignorovať, som predsa len šestnásťročná školáčka. Nemôžete ale ignorovať vedca a milióny štrajkujúcich školákov," uzavrela Thunbergová, ktorej prejav si vyslúžil hlasné ovácie v stoji.