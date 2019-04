Test: Sony Xperia 10 chce byť smartfónom pre filmových fanúšikov

Sony Xperia 10 Páči sa nám: netradičný displej, ergonómia ovládania Nepáči sa nám: priemerná kvalita displeja, plastová konštrukcia, cena Hodnotenie: 6,5 Cena: 349 eur Kúpiť na Alza.sk

Produkt na test poskytla spoločnosť Sony

V Sony sa svojej mobilnej divízie zjavne stále nechcú zbaviť aj napriek nepriaznivým číslam predajov. Každá iná veľká spoločnosť by to pravdepodobne už dávno vzdala, no Xperie sú tu s nami stále.

Ich svojský prístup k dizajnu je odlišný od konkurencie a zatiaľ to nevyzerá, že by chceli zapadnúť do súčasných trendov. Xperia 10 patrí do najnovšej generácie smartfónov Sony, ktorými chce firma osloviť hlavne milovníkov filmov.

Pomôcť jej má displej s netradičným filmovým pomerom strán 21:9. Smartfón je teda výrazne vyšší v porovnaní s konkurenciou, čo so sebou prináša aj úskalia pri ovládaní jednou rukou.

Je novinka ergonomickou katastrofou, alebo podareným zábavným smartfónom?

Tak vysoký displej sme ešte nevideli

Rozdiel v pomere strán displeja si uvedomíte okamžite po tom, ako novú Xperiu položíte vedľa akéhokoľvek iného smartfónu. Hlavne pri modeloch starých dva, tri roky pôsobí filmový displej ako z úplne iného sveta.

Má 6-palcovú uhlopriečku, je úzky a extrémne vysoký, čo sa môže zdať ako to najhoršie riešenie pre bežné používanie. Ďaleko od pravdy nie sme, veď pri používaní jednou rukou sú naše možnosti limitované práve dosahom palca.

Pohodlne sme ovládli maximálne tretinu obrazovky a nebyť softvérových úprav priamo od Sony, bola by novinka v tomto smere nepoužiteľná. Upravený systém je teda výhodou, bez ktorej by bol život so smartfónom ergonomickým peklom.

Napríklad pre zobrazenie všetkých oznámení a pre prístup k rýchlym nastaveniam sa nemusíte dostať až k hornej časti displeja. Stačí, aby ste kdekoľvek na obrazovke po tiahli prstom zhora na dol.