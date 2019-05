Pomáha duševnému zdraviu i získavaniu zručností. Čo je stav plynutia?

Dokonalá koncentrácia má niekoľko výhod.

2. máj 2019 o 10:38 Washington Post, Jessica Wapnerová

Do stavu flow sa môžete dostať pri činnosti, do ktorej sa úplne ponoríte.(Zdroj: TASR/AP)

Vytrvalé, mrazivé mrholenie, ktoré trvalo do šestnásteho kilometra môjho prvého polmaratónu, prinútilo moje prsty zaťať sa do tvaru písmena C. Vzrušenie z behu popri tisíckach ľudí po týždňoch sólového tréningu sa rozplynulo v tichej, trochu fádnej jazde smerom k cieľovej čiare.

Potom, bez varovania alebo vedomého úsilia, sa moje telo začalo pohybovať rýchlejšie.

Tvrdý chodník mi pripadal ako podporný matrac. Pocit elegancie ma oslobodil od môjho neohrabaného tela. Bola som - neexistuje iný spôsob, ako to podať – zajedno s panorámou mesta okolo mňa. Bola som dokonale koncentrovaná.

V šesťdesiatych rokoch bol psychológ Abraham Maslow prvým akademikom, ktorý písal o tom, čo nazval „vrcholovým zážitkom.“ Sú to momenty eufórie vychádzajúce z toho, že tlačíme samých seba do plnenia úloh, ktoré sú pre nás výzvou.

Psychológ Mihály Csíkszentmihályi to nazval „flow“ - akýsi stav plynutia. Jeho rozsiahle štúdie, ktoré sa začali koncom šesťdesiatych rokov, nakoniec pritiahli záujem výskumníkov z celého sveta.

Psychológovia odvtedy zozbierali množstvo dát a postrehov o stave flow, ktorý je známy aj ako dokonalá koncentrácia, z anglického „in the zone“: zistili čo to je, ako funguje a prečo je dôležitý. Výskum vytvoril podrobný návod pre všetkých bežcov - a umelcov, šachistov, horolezcov - a iných, ktorí hľadajú radostné vzrušenie, z úplného ponorenia do snahy dosiahnuť niečo ťažké.

Tento návod poukazuje na jeden spôsob: Najlepší postup, ako dosiahnuť flow, je zabudnúť, že sa doň snažíte dostať.

Čo znamená „byť dokonale koncentrovaný“

V šesťdesiatych rokoch si Csíkszentmihályi všimol, že mnohí umelci pracujú aj napriek hladu či únave, keď im maľovanie ide dobre. Motiváciou im však nebol prísľub slávy a bohatstva: bola to sama práca – mali z nej dobrý pocit. U tanečníkov, skladateľov a ďalších umelcov, ktorí praktikovali jednu zručnosť, bol vzorec rovnaký.

Ľudia opisovali stav plynutia tak nápadne podobne, že Csíkszentmihályi dokázal identifikovať jeho deväť základných zložiek.

Niektoré sú nariaďujúce: Človek na seba musí klásť vysoké nároky, napísal psychológ v roku 1990. Musí mať jasne stanovené ciele. To, čo robí, ho musí úplne pohltiť. Myšlienky a činnosť musia byť na jednej vlne.