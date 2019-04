Pre silný vietor odložili štart rakety Falcon Heavy

Druhý pokus naplánovali na štvrtkový večer.

11. apr 2019 o 8:49 SITA

MYS CANAVERAL. Súkromná spoločnosť SpaceX odložila štart najnovšej rakety Falcon Heavy. Riaditeľ spoločnosti Elon Musk uviedol, že dôvodom bol extrémne silný vietor.

Raketa mala vzlietnuť spolu s komunikačným satelitom v stredu v noci z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.

Druhý pokus naplánovali na štvrtkový večer. Bude to zároveň druhý let Falcon Heavy do vesmíru. Vlani táto raketa vyniesla do vesmíru automobil.

Falcon Heavy je v súčasnosti najvýkonnejšou raketou na svete.