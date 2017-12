Víťazné práce z New Yorku

Predstavujeme niektorých víťazov festivalu New Media Awards v New Yorku.

21. mar 2001 o 10:32 reš





Internetová stránka www.rui-camilo.de ukazuje prácu asi najznámejšieho portugalského reklamného fotografa Ruia Camila. Medzi jeho klientov patria napríklad Deutsche Bank alebo KENZO.



Strieborná cena na súťaži New Media Awards v New Yorku patrí stránkym www.wallpaper.com a agentúre ID Media z Nemecka.



Pod adresou www.audi-usa.com sa skrýva stránka jednej z najznámejších automobiliek - Audi. Zajímavým prvkom je okrem všetkých povinných rubrík aj časť venovaná internetovému butiku.



Zlatú cenu na rovnakej súťaži v kategórii e-commerce získala kanadská spoločnost Critical Mass. Ocenenie jej patrí za svojrázne strvárnenie stránok spoločnosti NIKE a jej hesla "No limits" (www.nike.com).



Osem jazykových verzií nájde internetový surfer na stránkach www.lancia.com. Prezentácia sa odohráva v kľudnom prostredí a v talianskom štýle. Rovnako elegantne vám potom stránka ukáže cestu k najbližšiemu dealerovi.