Borofén je nový grafén. Materiál má ešte lepšie vlastnosti

Materiál prvýkrát vyrobili v roku 2015.

9. apr 2019 o 17:31 Matúš Beňo

BRATISLAVA. S objavom grafénu sľubovali zásadné zmeny, no tie zatiaľ ani po pätnástich rokoch neprišli.

Grafén však spustil obrovský záujem o exotické materiály, z ktorých začína vyčnievať borofén.

Výnimočný materiál by sa osvedčil pri výrobe výkonnejších batérií, či zariadení, ktoré nielenže dokážu energiu uchovať, ale aj vytvárať.

Štúdiu uverejnili na webe arXiv, kde čaká na odborný posudok.

Jedinečné vlastnosti vďaka medzerám

Aj keď existenciu borofénu vďaka simuláciám predpovedali už koncom 20. storočia, až v roku 2015 sa exotický materiál podarilo vytvoriť v laboratóriu.

Vedci vtedy nechali horúci plyn s atómami bóru skvapalniť na povrchu z čistého striebra.

Pravidelné usporiadanie atómov striebra spôsobilo, že atómy bóru začali vytvárať rovnú vrstvu s podobným usporiadaním.

Každý z atómov bóru pritom môže vytvoriť väzbu s ďalšími šiestimi atómami. Väzby si môžete predstaviť ako šesťuholník so stredovým bodom, ktorý sa spája s ďalšími.

Avšak nie všetky atómy bóru sa spoja až so šiestimi ďalšími atómami, niekedy vytvoria väzby iba so štyrmi či piatimi. Vznikajú tak medzery v štruktúre, ktoré majú určitý vzor.

A práve tieto medzery a ich usporiadanie dávajú borofénu rôzne jedinečné vlastnosti, vďaka čomu by si ho mohli vedci "vyladiť" pre konkrétne potreby.

Vyriešiť výrobu vo veľkom množstve

Grafén je mnohonásobne pevnejší ako oceľ, no zároveň je pružný a vydrží aj extrémne ohýbanie. V týchto vlastnostiach má byť borofén ešte lepší.

Navyše, je výborným tepelným a elektrickým vodičom a dokonca je aj supravodičom.

Znamená to, že kladie prakticky minimálny odpor pri prechode prúdu a neuvoľňuje žiadne teplo, čím sa nestráca energia. Ak by sa použil v batériách, mohol by zvýšiť ich kapacitu.

Ako pri graféne, aj pri boroféne praktické využitie v súčasnosti naráža na niekoľko problémov. V prvom rade musia vedci nájsť spôsob, akým materiál vyrábať vo veľkých množstvách.

Reaktívnosť borofénu tiež znamená, že je pomerne náročný na zaobchádzanie a musí sa aj vhodne skladovať.

