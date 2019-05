Ukázali návrh plávajúcich miest. Budú mať farmy, trhy a vyrobia si elektrinu

Firma Oceanix ukázala mesto na mori.

30. máj 2019 o 12:06 Washington Post, Ben Guarino

Nezisková organizácia Oceanix buduje prototyp plávajúceho ostrovu, má to byť experimentálne riešenie preplnených pobrežných miest, ktoré ohrozuje klimatická zmena oznámila spoločnosť programu OSN pre ľudské sídla.

Takéto plávajúce ostrovy by boli prepojené do plávajúcich, sebestačných miest, ktoré budú rásť so zvyšujúcou sa hladinou oceánov a budú postavené tak, aby odolali hurikánom, hovorí skupina architektov, inžinierov a vývojárov, ktorí sa v apríli stretli na riaditeľstve OSN.

Prototyp, verzia ostrova v malej mierke, bude hotový za pár mesiacov, hovorí Marc Collins Chen, podnikateľ a bývalý politik z Francúzskej Polynézie, ktorý založil Oceanix.

Úradníci Organizácie Spojených Národov návrh uvítali, no oficiálne sa do plánu vytvárania plávajúcich miest nezapojili.

Plávajúce mestá s trhmi i bytmi

Tento nápad môže znieť bizarne, no mestským pobrežiam dochádza pôda a stávajú sa veľmi zraniteľnými, keďže hladina morí by mala narásť o 18 centimetrov do roka 2030.

Deväťdesiat percent najväčších svetových miest môže zasiahnuť klimatická zmena, povedal Victor Kisob, zástupca riaditeľa programu OSN pre ľudské sídla. Aby získali späť svoje pobrežie, Singapur a ďalšie pobrežné veľkomestá už sypú do oceánu piesok a ten sa rýchlo stáva vzácnym zdrojom.

Amina Mohammedová, zástupkyňa generálneho tajomníka OSN, povedala, že návrh je netradičnejší ako prístupy, ktoré by prijala OSN pred štyrmi rokmi. „Snažíme sa prispôsobiť," povedala. „Snažíme sa myslieť dopredu."

Celé 4,5-akrové plávajúce platformy vyrobené z dreva a bambusu by boli „základnou molekulou zdieľaného mestského systému," hovorí Bjarke Ingels z architektonickej firmy Bjarke Ingels Group, ktorá spolupracuje s Oceanix.

Každá platforma by ubytovala 300 ľudí. Trhy, farmy, nízkopodlažné byty a solárne panely by stáli na vrchole platforiem. Mesto by rástlo fraktálne: Šesť prepojených platforiem by ako šesťuholník včelieho plástu vytvorilo dedinu.