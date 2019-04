Vesmírnu stanicu ohrozuje odpad z indického testu protisatelitnej zbrane

Zostrel vytvoril 400 trosiek.

2. apr 2019 o 13:31 ČTK

WASHINGTOn. Indická skúška zostrelu satelitu bola strašná vec, pretože tak vzniklo aspoň 400 kusov trosiek, z ktorých niektoré ohrozujú posádku Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Vyhlásil to šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jim Bridenstine.

Takéto testy označil za neprijateľné, pretože ohrozujú bezpečnosť pilotovaných kozmických letov.

"Je strašná, strašná vec urobiť niečo, čo vyšle trosky do apogea (najvzdialenejší bod telesa obiehajúceho planétu), ktoré je nad Medzinárodnou vesmírnou stanicou," uviedol Bridenstine na pondelkovom zhromaždení vo Washingtone, ktoré naživo prenášala televízia NASA.

Hrozba zrážky s ISS

India pred týždňom oznámila, že na obežnej dráhe vo výške tristo kilometrov zničila družicu protisatelitnou strelou, a že trosky vďaka nízkej orbite do niekoľkých týždňov zaniknú v atmosfére.

“ Takáto činnosť nie je zlučiteľná s budúcimi pilotovanými letmi. „ šéf NASA Jim Bridenstine o indickom zostrelení družice

ISS sa síce pohybuje na obežnej dráhe okolo štyristo kilometrov nad povrchom, ale podľa Bridenstina pri indickom teste vzniklo 24 kusov trosiek, ktoré sa počas obehu dostávajú nad stanicu.

"Takáto činnosť nie je zlučiteľná s budúcimi pilotovanými letmi," povedal Bridenstine.

"Je to neprijateľné a NASA musí hovoriť veľmi jasne o tom, aké dôsledky to pre nás má," dodal.

NASA síce identifikovala 400 kusov trosiek, no Bridenstine vysvetlil, že sledovať dráhu je možné iba u tých predmetov, ktoré sú väčšie ako desať centimetrov.

Pod kontrolou je tak zhruba 60 pozostatkov indického satelitu. Hrozba zrážky ISS s malými troskami vzrástla po indickom teste pre nadchádzajúcich desať dní o 44 percent, poznamenal web Space.com.

Zánik trvá desiatky rokov

Americká armáda, ktorá riziko vesmírnych kolízií na orbite vyhodnocuje, v súčasnej dobe sleduje 23-tisíc objektov väčších ako desať centimetrov vrátane 10-tisíc kusov trosiek.

Zhruba 3000 kusov trosiek pritom vzniklo počas čínskeho zostrelu družice v roku 2007. Čína vtedy zlikvidovala satelit na obežnej dráhe 865 kilometrov nad povrchom, čo odborníci a tiež niektoré krajiny označili za hazard, pretože trosky ohrozujú prevádzku iných družíc aj bezpečnosť kozmických letov.

Zánik všetkých pozostatkov po čínskej skúške bude trvať desiatky rokov.

V roku 1978 prišiel americký astrofyzik Donald Kessler s teóriou, že pre rastúci odpad na obežnej dráhe okolo Zeme nebude môcť ľudstvo po niekoľko generácií lietať do kozmu a ani prevádzkovať satelity na nízkych dráhach. V tejto súvislosti varoval pred kaskádovým efektom, kde každá zrážka povedie k ďalším kolíziám.

Kto doteraz zostrelil družice?

Okrem Indie a Číny úspešné skúšky protisatelitních zbraní vykonali tiež Spojené štáty s Ruskom. USA naposledy zničili satelit na obežnej dráhe vo februári 2008, vtedy išlo o nefunkčnú vojenskú spravodajskú družicu.

Washington akciu oficiálne zdôvodnil ochranou ľudských životov. V satelite bola nádrž s približne pol tonou toxického hydrazínu, ktorá by mohla prečkať vstup do atmosféry a následne dopadnúť do obývanej oblasti.

Špekulovalo sa ale, že skutočným dôvodom je obava USA, že by sa špionážna technológia dostala do rúk cudzích vlád, prípadne že išlo o reakciu na čínsky test zostrelu družice. Americký satelit bol zničený na nízkej orbite, takže sa predpokladalo, že trosky zhoreli v atmosfére do niekoľkých týždňov.