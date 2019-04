Našli zachované fosílie z dňa, keď asteroid vyhubil dinosaury

Zvieratá z mora našli vo vnútrozemí.

2. apr 2019 o 12:11 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Pred 66 miliónmi rokov dopadol na Zem asteroid, ktorý vyhubil dinosaury. Náraz telesa ovplyvnil celú planétu.

Ubehla len chvíľa a aj zvieratá žijúce tisícky kilometrov od dopadu pocítili katastrofu na vlastnej koži. Otrasy po dopade sa rýchlo šírili a na rôznych miestach vyvolávali nečakané javy.

Naznačuje to nový objav na území americkej Severnej Dakoty, kde paleontológovia našli dokonalo zachované fosílie rýb a ďalších živočíchov, ktoré kataklizma zastihla.

Bezprostredné následky dopadu asteroidu opisuje štúdia vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Prvé minúty po dopade

Keď približne jedenásťkilometrový asteroid narazil do zemského povrchu, vyvrhol do atmosféry všetkými smermi a do vzdialenosti tisícok kilometrov miliardy ton materiálu.

Tento materiál, veľký až niekoľko milimetrov, sa vrátil na zem v podobe roztavených úlomkov. Zvláštny dážď padal zrejme až hodinu po dopade asteroidu a kde sa dostal, spálil všetku vegetáciu.

Neunikli ani ryby vo vode, ktoré zas mali problém dýchať, pretože im úlomky zaplnili žiabre.