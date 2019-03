Do čiernych dier chce vypáliť laser. Mohol by poháňať vesmírne lode

Bežné rakety spotrebujú množstvo paliva.

27. mar 2019 o 16:46 Matúš Beňo

Halový pohon by využil silu čiernych dier na medzihviezdne lety.(Zdroj: ESO/Gravity Consortium/L. Calçada)

BRATISLAVA. Budúce vesmírne lode by mohli využívať čierne diery ako odrazové mostíky pre medzihviezdne lety.

Odvážnu víziu navrhol v novej štúdii americký astronóm David Kipping, podľa ktorého by sila týchto telies mohla lode poháňať obrovskou rýchlosťou.

Štúdia vyjde vo vedeckom časopise Journal of the British Interplanetary Society, zatiaľ je dostupná na webe arXiv.

Problém s palivom

Hlavný problém pri využívaní bežných rakiet na lety do vesmíruje obrovské množstvo paliva, ktoré spotrebujú.

Čím dlhší je let, tým viac pohonných hmôt raketa potrebuje. A tým väčšia a zákonite aj ťažšia musí raketa byť.

Lietať vesmírom sa dá samozrejme aj tak, že by loď unášal okolitý priestor. Takáto cesta by však trvala tisíce rokov.

Najideálnejšie by preto bolo, aby raketa dosiahla aspoň zlomok rýchlosti svetla. Cestovanie k najbližším hviezdam by tak trvalo desiatky rokov.

No pohon, ktorý by umožnil cestovať aspoň zlomkom rýchlosti svetla, by bol náročný na energiu a výrobu.

Iný pohľad na pohon vesmírnych letov ponúka astronóm David Kipping. Navrhol spôsob, ako cestovať vesmírom prakticky bez paliva.

"Ak nedokážeme vyrobiť zdroj astronomického množstva energie, možno by sme namiesto toho mohli ukradnúť energiu z astronomického telesa," hovorí pre web Motherboard autor štúdie.