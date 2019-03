Washington sa rozpadol, americký prezident zmizol (recenzia)

Aký je návrat do Spojených štátov po smrtiacej pandémii.

Svet sa zrútil. Poriadok sa rozpadol, právo a pravidlá prestali platiť, človek človeku zostal vlkom a ulicami miest sa preháňajú konkurenčné gangy. Lietadlo prezidenta zostrelili a líder Spojených štátov kdesi zmizol.

Trochu to poznáme, napokon, takto pred tromi rokmi sme sa pokúšali vrátiť poriadok do ulíc New Yorku. A teraz nás Ubisoft zobral priamo do Washingtonu. Do pestrejšieho prostredia so širšími bulvármi a múzeami, so zeleňou a parkami, medzi pamätníky a... áno, do Bieleho domu.

Tri roky sme čakali na pokračovanie akcie The Division. Aké teda je, kam sériu posúva, a hlavne, či by ste si mali odložiť kdesi bokom odhadom tak päťdesiat hodín, aby ste sa do tohto virtuálneho sveta ponorili?

Krátka odpoveď znie určite áno. Dlhšia nasleduje.

The Division 2 ožil

Svojím spôsobom bola hra The Division zvláštnym fenoménom. Anekdotický dôkaz: v redakcii sme sa niekoľkokrát medzi sebou pohádali, či mala, alebo nemala najlepšie vymyslenú trajektóriu odmeňovania hráčov, schopnosť priniesť im neustály pocit zlepšovania sa a odmien.

Zároveň ste však museli vziať do úvahy relatívny (kolektív Tom Clancy odpustí) prihlúply príbeh a zdĺhavú znudenú repetitívnosť. Lenže, Ubisoft sa zjavne postupne učil a od zhruba verzie 1.4 bola The Divison trochu inou hrou.

Tieto poznatky teraz preniesol aj do druhej časti. Ale stále vystupujete ako špeciálny aktivovaný agent, ktorý má prinavrátiť poriadok do rozvráteného sveta. Stále sa na seba pozeráte z pohľadu tretej osoby, premávate sa ulicami mesta a koridormi v misiách, stále sa snažíte získavať lepšie zbrane a vybavenie a postupovať do zón, v ktorých sa prechádzajú nepriatelia na čoraz vyššej úrovni.

Stále máte niekam ísť, niečo zapnúť, niekoho zneškodniť. A stále to dokopy nerozpráva žiaden veľký, zamotaný ani napínavý príbeh. Lenže, ono to funguje. A už sa necítite takým opusteným.

Pred rokmi, ak ste sa ponorili do newyorských ulíc, zostali vám len tie ulice. Iste, bol to svet po pandémii a tých, ktorých nezabil vírus, zavraždili na uliciach zdivočené gangy. No akoby ten svet nežil: len ste blúdili ulicami, kde-tu narazili na nepriateľov, ale inak nikde nik.

To je jedna z najvýraznejších zmien v The Division 2. Nielenže sa aj vaši nepriatelia presúvajú, hľadajú suroviny, hliadkujú či len tak oddychujú. Na vašej strane sa tiež môžu objaviť ďalší ľudia. A tábory, akési základne rovnako žijú: ako im pomáhate, vidíte deti skákajúce panáka, ľudia sa rozprávajú v jedálni, v poľných nemocniciach pribúdajú lôžka, obyvatelia si začínajú pestovať zeleninu alebo sa starať o včely.

Stretneme sa vo Washingtone

Jadro hry zostalo rovnaké. Zlepšil sa však pocit zo samotného hrania (vďaka skvelým zvukom) a mechanika súbojov, postavy sa chovajú prirodzenejšie a uveriteľnejšie reagujú na streľbu. Už sa ale napríklad neodohráva okamžité uzdravenie, musíte si niekoľko sekúnd opravovať svoje brnenie – čo má vplyv na taktiku jednotlivých súbojov.

Zrazu s prichytíte, že si začínate všímať únikové cesty alebo vyvýšené miesta vhodné na vašu guľometnú vežu. Medzičasom sa vás nepriatelia snažia obísť a vy sa musíte častejšie presúvať. A viac aj premýšľať, akú zbraň použiť.

Znie to banálne, no sú to veci, ktoré ste v prvej časti zase až tak riešiť nemuseli.

Dôležitejšie však je, že The Division 2 dokopy úžasne funguje. Po takmer štyridsiatich hodinách strávených v hre (a ďalšej desiatke v bete) toho stále nemáte dosť a ste zvedaví, čo si na vás tvorcovia prichystali – pretože niektoré aktivity (hliadky, oslobodzovanie zajatcov, objavenie náhodných bočných misií, atď.) pribúdajú postupne. A nové možnosti sa objavujú zrazu presne vtedy, keď sa pomaly začínate nudiť.

V žánri je tak Division 2 jednou z najlepších hier, akú môžete nájsť. Všetko to, prečo Anthem nefunguje, Division robí správne: a pritom je ho zábavné hrať aj úplne sám.

Samozrejme, narazíte na drobné chyby, nám niekoľkokrát spadli servery – fakt je to frustrujúce - a náročnosť záverečných bossov býva často nevyvážená. Na grafike predovšetkým budov sa mohlo naozaj menej šetriť. Ale, verte nám, ak vás žáner strieľaj a vykradni (či ako to správne poslovenčiť) aspoň trochu zaujíma, The Division 2 sa nevyhnite.

Možno na seba kdesi v uliciach Washingtonu narazíme.