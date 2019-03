Na Mars môžete poslať svoj hlas či hudbu. Českí vedci zbierajú zvukové nahrávky

ExoMars odštartuje v roku 2020.

21. mar 2019 o 13:31 SITA, Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ktorýkoľvek obyvateľ sveta sa môže stať prvým človekom, ktorý prehovorí z povrchu Marsu.

Česká Akadémia vied v spolupráci s vedeckým časopisom Vesmír vyhlásili súťaž s názvom Telefonát z Marsu.

V rámci nej môže ktokoľvek poslať pomocou formuláru dostupného na stránke mars.vesmir.cz tridsaťsekundový zvukový záznam, ktorý by chcel poslať na Mars.

Na červenú planétu ich vynesie misia ExoMars 2020.

Vlastné dielo

Do súťaže môžete prihlásiť hudbu, hovorené slovo alebo akékoľvek zvuky.

Prečítajte si tiež: Cesta na Mars by nemala byť pre človeka problém. Vedci nenašli varovné signály

Podmienkou je aby bol záznam vlastným dielom súťažiaceho a neporušoval práva tretích strán - do systému by ste teda nemali nahrávať piesne iných hudobníkov či úryvky z filmov.



"K nahrávke môžu autori pripojiť krátky odkaz, v ktorom vysvetlia, prečo by práve ich dielo malo letieť na Červenú planétu. Šancu tak má aj obyčajný zvuk, ktorý v sebe nesie silný príbeh," uvádzajú českí vedci.



Nahrávky je možné posielať do 20. apríla, autori projektu z nich neskôr vyberú jedenásť, ktoré pošlú na Mars, a spomedzi nich jedného absolútneho víťaza, ktorého zvukový odkaz odvysielajú z Marsu na Zem.

Odštartujú budúci rok

Prečítajte si tiež: Na asteroide Bennu objavili veľké množstvo balvanov. Môžu ohroziť odber vzoriek

Víťazné nahrávky dopraví na červenú planétu sonda ExoMars 2020, vyvinutá Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos.

Sondu vynesie do vesmíru v júli 2020 ruská raketa Proton-M, pristátie na Marse je plánované na apríl 2021. V rámci projektu sa na povrch Červenej planéty dostane aj modul vyvinutý českými vedcami, ktorý bude skúmať zmeny elektromagnetického poľa planéty a tiež to, či sú na Marse blesky.

Práve tento modul bude mať v pamäti uložených aj jedenásť zvukových nahrávok pozemšťanov.