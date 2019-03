Z morskej vody vyrobili palivo, ktoré má nulové emisie

Zariadenie vydrží až tisíc hodín.

19. mar 2019 o 12:51 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak chcú ľudia udržať oteplenie Zeme pod dvomi stupňami oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie, budú musieť prestať používať fosílne palivá.

Nahradiť by ich mohlo vodíkové palivo, ktoré má nulové emisie.

V štúdii vo vedeckom časopise PNAS ukázali jednoduchý spôsob, ako palivo získať priamo zo slanej morskej vody.

Viac ako tisíc hodín

Vodíkové palivo sa dá získavať z vody za pomoci jednoduchej chemickej reakcie zvanej elektrolýza.

Stačí do vody vložiť dve elektródy, nechať ňou prejsť elektrický prúd a tekutina sa začne deliť na kyslík a vodík v plynnej forme.

Prečítajte si tiež: Vďaka novému objavu sú dlhodobé lety do vesmíru oveľa reálnejšie

Ak chceli doteraz ľudia vyrobiť vodíkové palivo z morskej vody, najskôr ju museli vyčistiť od soli.

Soľ totiž elektródy rozožierala a znižovala ich životnosť. Spôsob výroby bol energeticky aj finančne náročný.

V novej štúdii čistenie vody preskočili. Elektródy pokryli vrstvou, ktorá oddialila rozožieranie soľou.

Bez náteru by elektróda fungovala iba dvanásť hodín.

"Celá by sa rozmrvila. S ochrannou vrstvou vydrží viac ako tisíc hodín," vysvetľuje v tlačovej správe Stanfordovej univerzity jeden z autorov štúdie Michael Kenney.

Vďaka predĺženej životnosti mohli vedci nechať vodou prechádzať vyšší elektrický prúd a tým vodík vytvárali rýchlejšie, ako pri predošlých pokusoch.

Aby bolo ich zariadenie čo najekologickejšie, elektrický prúd potrebný na premenu vody vyrábali za pomoci solárnych článkov.

Prototyp zariadenia využil slnečnú energiu na vytvorenie vodíka z morskej vody. (zdroj: H. Dai, Yun Kuang, Michael Kenney)

Ponorky aj potápači

Vodíkové palivo je príťažlivé nielen pre vedcov, ale aj pre výrobcov. Nevytvára totiž emisie oxidu uhličitého.

Prečítajte si tiež: Poháňa ho vodík. V Nemecku mal svetovú premiéru nový vlak

Pri jeho spaľovaní sa vytvára iba voda prípadne malé množstvo oxidov dusíka.

Vodíkové palivo sa už dnes využíva v elektrických autách či autobusoch, ktoré poháňajú palivové články, a na pohon vesmírnych lodí.

Nová štúdia ukazuje, že vodíkové palivo sa dá získavať jednoducho a prípadné masové využitie konceptu nechávajú autori na samotných výrobcoch.

V budúcnosti by sa nový postup mohol využívať napríklad na poháňanie ponoriek. Mohol by poslúžiť aj potápačom. Keďže sa pri procese okrem vodíka uvoľňuje aj kyslík, mohli by si vyrábať dýchateľný vzduch.

DOI: 10.1073/pnas.1900556116