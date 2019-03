Mala kly dlhé po zem. Pozrite si posledné zábery kráľovnej slonov

Šesťdesiat rokov unikala pytliakom.

12. mar 2019 o 18:27 Matúš Beňo

Mala kly až po zem. Napriek tomu prežila viac ako šesťdesiat rokov bez toho, aby ju ulovili pytliaci.

"Ak by som ju neuvidel vlastnými očami, zrejme by som neveril, že by na planéte jestvoval taký slon," napísal na svojom blogu britský fotograf divokej prírody Will Burrad-Lucas, ktorý urobil posledné snímky ohromujúceho zvieraťa.

"Ak by existovala kráľovná slonov, bola by to iste ona."

Nestáva sa často, aby slony s dlhými klami mali podobne dlhý život ako ona.

Väčšinou ich zabijú ešte skôr, než sa môžu rozmnožovať, a tak nemajú možnosť ďalej šíriť svoje gény. V súčasnosti je na svete iba dvadsať jedincov s podobne dlhými klami, väčšina žije v keňskom Národnom parku Tsavo.

Jedinečné zábery vznikli pomocou BeetleCam, malého, diaľkovo ovládaného vozidla s kamerou. Slonicu zachytávajú počas napájania pri jazierku, kŕmení sa konármi akácie či pri prechádzke.

Slonica so zvláštnym menom F_MU1 zomrela prirodzenou smrťou v roku 2017 niekoľko týždňov po tom, čo snímky vznikli.

Fotograf Burrard-Lucas na snímkach spolupracoval s neziskovou ochranárskou organizáciou Tsavo Trust. Jeho zábery slonice F_MU1 a ďalších slonov s takto dlhými klami teraz vyjdú v knihe Land of Giants (Krajina obrov, pozn. red.).