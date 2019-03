Vyskúšali sme najmenší odolný smartfón na svete (recenzia)

Unihertz Atom Páči sa nám: odolná konštrukcia, dobrý hardvér Nepáči sa nám: fotoaparát, kapacita batérie Hodnotenie: 7,0 Cena: 249 eur

Produkt na test poskytla spoločnosť Unihertz

Nie je vôbec tenký, navyše má extrémne malý displej, nerozumie si dobre so sociálnymi sieťami a hranie hier je to posledné, čo by ste s ním chceli robiť.

Unihertz Atom je na prvý pohľad nezmyselný smartfón, za ktorý si výrobca pýta nehoráznych 250 eur.

No zjavne nie je obyčajný a od tých bežných sa líši v mnohých veciach.

Nevyzerá ani ako klasický telefón, je jedinečným zariadením pre špecifickú skupinu ľudí.

V dobe, keď majú najväčšie smartfóny displeje o veľkosti prvých tabletov, ide Unihertz úplne opačným smerom. Veď väčší displej ako testovaný Atom má aj ktorákoľvek práčka, či lepšia chladnička.

Za touto novinkou medzi smartfónmi nie je žiadny veľký výrobca, ale obyčajný startup, ktorý potrebné financie získal na službe Kickstarter. Vyše 5 tisíc ľudí podporilo tento projekt celkovou sumou 1,3 milióna dolárov.

Zmestí sa do dlane a odolá pádom

S každým novým smartfónom sa nám zdajú naše ruky menšie a menšie, preto je prvý kontakt s Unihertz Atom úplne iný. Jeho výška a šírka je v porovnaní s bežným smartfónom polovičná, plocha štvrtinová.

Hrúbka je naopak o niečo väčšia, v dobe 6 milimetrov hrubých smartfónov sú skoro dva centimetre návratom do minulosti. Dizajn v tvare malej tehličky je preto ťažké hodnotiť pozitívne.

Okrem spomínaných rozmerov totiž vonkajšok ničím nezaujme, je len klasickou kombináciou plastov a odolného sklíčka. Kvalita materiálov je presne taká, akú sme čakali a práve vďaka nim sme sa o smartfón skutočne nebáli.

Skúšobné pády prežil bez ujmy, navyše spĺňa štandard IP68. Takže mu neuškodí, ak ho nechtiac vyváľate v prachu, piesku, prípadne vám spadne do vody (pri hĺbke do 1,5 metra prežije minimálne pol hodiny).

Po každom výdatnom zašpinení sa však nevyhnete čisteniu, keďže výrobca nechal konektory pre nabíjanie a pripojenie slúchadiel nechránené. Voda a špina sa tadiaľto do zariadenia nedostane, no von jej budete musieť pomôcť.