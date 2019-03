Roztomilé malé monštrum. Zrekonštruovali mláďa tyranosaura

Objavy mláďať dinosaurov sú vzácne.

7. mar 2019 o 14:26 Matúš Beňo

Obrovské zuby, mohutný rev, dunivé kroky. Aj taká je predstava o jednom z najznámejších dinosaurov, tyranosaurovi rexovi.

Ako však vyzeralo mláďa jaštera, kým sa z neho nestal obávaný lovec? Na otázku sa pokúsili odpovedať paleontológovia z Amerického múzea prírodných dejín, ktorí vytvorili jeho rekonštrukciu.

Podľa paleontológov sa mláďa tyranosaura vyliahlo z vajíčka podobným spôsobom ako dnešné kura. Pokrývalo by ho jemné ochlpenie, ktoré by mláďa chránilo pred chladom.

Ako by postupne rástli, telo by by ochlpenie stratilo, pretože tyranosaurus by si už vedel teplo udržať sám. Pokožka dinosaura by postupne stvrdla a pokrývali by ju drobné šupiny. Pripomínala by kožu, akú majú sliepky či korytnačky na nohách.

Jediné miesto, kde by dospelý tyranosaurus mohol mať najeké ochlpenie alebo perie, by bol chrbát.

Ide samozrejme o odhad, ako by mláďa mohlo vyzerať. Objavy akýchkoľvek dinosaurích mláďat či mladších jedincov sú totiž ohromne vzácne, pretože ich kosti sú veľmi krehké a ľahko sa rozpadnú. Nemá sa teda veľmi čo zachovať.

Pri rekonštrukcii pomohli aj poznatky z najbližších príbuzných tyranosaura, ktorými sú dnešné sliepky a pštrosy.