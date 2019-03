Čo majú spoločné počítačové hry a renesancia?

Dôvera a sila tímu im pomáha riešiť náročné situácie

4. mar 2019 o 0:00

Na prvý pohľad nenápadné príbehy, ktorých hlavní hrdinovia však prekonali predsudky a dosiahli úspech, hoci na začiatku sa im o ňom ani nesnívalo.

Mohlo by sa zdať, že Michala Balogha a Dominiku Hrnčiarovú spája iba adresa ich zamestnávateľa. Pracujú v technologickej firme Dell, každý však má na starosti niečo celkom iné. Pôsobia v rozdielnych tímoch, sedia na iných poschodiach. Ich príbehy však majú spoločný základ - búranie predsudkov. Michalovi sa podarilo zmeniť názor, že gaming je iba pre introvertov či podivínov. Dominika zasa vymenila architektonické štýly za svet technológií, o ktorých predtým takmer nič nevedela.

Celosvetový projekt odštartoval náhodný telefonát

Michal si prácu pre veľkú nadnárodnú spoločnosť vyskúšal o niečo skôr, ako väčšina ľudí. V Dell začal pracovať ako tínedžer. Vzali ho na pozíciu operátora technickej podpory. Práve tam vytvoril základy gamingovej podpory v Dell. „Raz mi zavolal zákazník, ktorý sa chcel informovať o parametroch jedného z našich počítačov. Spýtal som sa ho, na čo bude počítač používať a on povedal, že na ňom chce hrať hru. Rovnakú som vtedy hrával aj ja. Hovor trval 45 minút a ja som mu nakoniec predal jeden z našich hardvérov,“ rozpráva so smiechom. „Práve vďaka tomuto telefonátu sme vo firme pochopili potrebu linky, špecializovanej na gaming.“

Malá gamerská komunita má dnes tisíc členov

Michal neskôr odišiel študovať do Anglicka, no keďže si v Dell vybudoval dobré meno, spoločnosť mu po návrate opäť ponúkla pracovnú pozíciu. „Zistil som, že kým som bol preč, gaming u nás opäť išiel do úzadia. Ľudia ho dokonca vnímali ako niečo negatívne, introvertné. Veľa mojich kolegov však hralo a gaming nás naopak spájal,“ vysvetľuje.

Rozhodol sa preto založiť dnes už globálnu Dell iniciatívu, ktorá združuje fanúšikov počítačových hier. V pobočkách spoločnosti Dell si vytvorili vlastné gamingové miestnosti s najmodernejšími technológiami, kde si môžu zamestnanci kedykoľvek zahrať. Jeho iniciatíva má dnes okolo 1 000 členov v pobočkách po celom svete.

Počítačové hry mu dávajú veľa aj po profesijnej stránke: „Na prechádzajúcej pracovnej pozícii Tech Support Managera som mal pod sebou okolo 70 ľudí. Vďaka vedeniu gamerských tímov som sa naučil, aké dôležité je vybudovať si s kolegami dôveru. Keby som len rozdával rozkazy, nikam by sme sa nedostali. Ani v hre, ani v práci.“

Od histórie k technológiám

Podobným príbehom, ako je ten Michalov, si prešla aj Dominika. Vždy ju fascinovala renesancia. Najviac jej taliansky duch a jemná romantika. Po ukončení štúdia ekonómie preto prešla na štúdium cestovného ruchu, kde sa z nej stala diplomovaná špecialistka na cestovný ruch a zároveň sprievodkyňa. Nešla však turistom rozprávať o renesančných pamiatkach. Rovnako, ako Michal, začala pracovať na linke technologickej podpory. Motiváciou vtedy bola najmä nemčina. „Ako vyštudovaná sprievodkyňa som tento jazyk dobre ovládala a chcela som sa v ňom ešte viac zdokonaliť. No o technológiách som toho príliš veľa nevedela. Učila som sa za behu,“ hovorí.

Stačí na sebe pracovať

Približne po roku sa Dominika začala zaujímať o inú pracovnú pozíciu. „Vtedy som toho už zo zákazníckej podpory veľa vedela, takže som si niečo málo doštudovala a rozhodla som sa prihlásiť na pozíciu techničky,“ vysvetľuje. Jej snaha stála za to a na novú pozíciu ju prijali.

Jedným z dôvodov, prečo sa každé ráno teší do práce, je však najmä jej tím: „Pracujem v prevažne mužskom kolektíve, no bez problémov ma prijali, aj keď som žena. Môžeme sa jeden na druhého spoľahnúť. Vždy si pomôžeme, poradíme. Je to teda práve práca, ktorá nás spája,“ hovorí Dominika. „Páči sa mi, že Dell dáva šancu aj ľuďom, ktorí nemajú veľa skúseností v odbore, no nechýba im zápal pre vec a motivácia pracovať na sebe. Počas štúdia by mi ani nenapadlo, že práve ja raz budem pracovať s technológiami. Dnes si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné.“ Na záver prízvukuje, aby ženy nemali strach skúsiť aj veci, o ktorých si myslia, že nie sú pre ne. „Som si istá, že to, čo som zvládla ja, by zvládla každá jedna z nás.“

