Izrael smeruje k Mesiacu. Chcú na ňom pristáť

Sonda sa pokúsi o pristátie.

22. feb 2019 o 10:13 SITA, Renáta Zelná

MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Izrael v piatok skoro ráno nášho času úspešne vyslal k Mesiacu sondu Berešit. Krajina sa pokúsi pristáť na povrchu našej prirodzenej družice.

Ak svoj cieľ dosiahne, Izrael sa stane štvrtou krajinou, ktorá pristála na Mesiaci.

Doteraz zaznamenali takýto úspech Rusko, Spojené štáty a Čína. Satelit veľkosti práčky by sa mal dostať do cieľa 11. apríla. Berešit by mal počas dvoch dní na povrchu Mesiaca merať magnetické pole, posielať dáta a fotografie.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sledoval štart naživo z kontrolného centra neďaleko Tel Avivu.

"Toto je veľký krok pre Izrael, no obrovský krok pre izraelskú technológiu," vyhlásil politik.

Prvú komerčnú misiu k Mesiacu vyniesla do vesmíru raketa Falcon 9. Jej ďalším nákladom bol komunikačný satelit pre Indonéziu, svoje miesto malo aj malé výskumné zariadenie letectva USA, ktoré má pred sebou ročnú misiu na obežnej dráhe Zeme.

Znovupoužiteľný prvý stupeň rakety využila spoločnosť SpaceX v piatok už tretí krát. Vydarilo sa mu aj pristátie na bezpilotnej plošine Of Course I Still Love You.

Stupeň sa bude môcť opäť použiť v apríli, informoval na Twitteri Elon Musk.