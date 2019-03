Hľadali sme dokonalú výbavu pre hráčov, je drahá

Čo kúpiť náročnému hráčovi.

4. mar 2019 o 13:25 Matúš Paculík

Ste ochotní zaplatiť vyše 200 eur za klávesnicu, či si pri reproduktoroch priplatiť za LED osvetlenie, ktoré vám zmení celú izbu?

Vybrali sme prémiové doplnky pre náročných hráčov.

Klávesnica – Razer Huntsman Elite

(zdroj: )

Život náročného hráča počítačových hier nie je lacný, presnejšie občas býva extrémne drahý. Veď za cenu hernej konzoly Xbox One S si môžete domov odniesť jednu klávesnicu. Nie je to samozrejme bežná klávesnica, no je stelesnením všetkých prémiových produktov.

Razer Huntsman Elite pritom na prvý pohľad nemusí pôsobiť nijak špeciálne. Áno, má krásne podsvietenie, vysoké klávesy a ovládnete s ňou aj svoje multimédiá. Teda nič špeciálne, čo by nedokázala akákoľvek lacná náhrada za pár desiatok eur.

No sila tejto klávesnice je schovaná vo vnútri, presnejšie v každom jednom spínači. Rôzne svetelné efekty sú totiž len doplnkom, ktorý by nemal byť tým hlavným dôvodom pri finálnom výbere. Náročný hráč vyžaduje ergonómiu, rýchlosť a spoľahlivý softvér.

S klasickými mechanickými alebo membránovými spínačmi ste sa už určite stretli, zjednodušenie tie prvé krásne klikajú a tie druhé sú skoro úplne tiché. Väčšina hráčov preferuje tie prvé, sú totiž presnejšie, rýchlejšie a hlavne dávajú reálnu spätnú väzbu.

Razer však mechanickú verziu vylepšil o malý laser, ktorým nahrádza klasický spínač. Teoreticky tým znižuje oneskorenie pri stlačení, pričom si má zachovať všetky výhody mechanickej konštrukcie.

Skutočný prínos sa bude líšiť od hráča k hráčovi, pričom výhody by ste mali pocítiť nielen pri hraní, ale aj pri bežnej práci, či písaní väčšieho množstva textu. Naša osobná skúsenosť je výhradne pozitívna, keďže písanie bolo veľmi pohodlné, rýchle a s minimom chýb.

Nové opticko-mechanické spínače od Razeru sú skutočne skvelé, pričom výrobca udáva ich životnosť na 100 miliónov stlačení. Odolne pôsobí aj samotná klávesnica, je vyrobená z pevných materiálov, no zároveň nie je zbytočne veľká.

Odnímateľná opierka zápästia je extrémne pohodlná, návyková a navyše po celom svojom obvode aj osvetlená. Toto osvetlenie si môžete plne prispôsobiť, môžete ho vypnúť, upraviť si farbu pre každý jeden kláves a dokonca aj pre konkrétny segment obvodového osvetlenia.

Razer Huntsman Elite je jedna z najlepších klávesníc, aké sme kedy mali v rukách. Je síce aj extrémne drahá, no zvládne rovnako dobre dlhé hodiny hrania, ako aj práce.

+ špičková kvalita a ergonómia, podložka pod zápästie

- jedine cena

Hodnotenie: 9,5

Cena: 209 eur

Slúchadlá – Sennheiser GSP 500

(zdroj: Sennheiser)

Od značky Sennheiser by sme čakali skôr prémiové slúchadlá určené pre nadšencov a nie hráčov počítačových hier. S modelom GSP 500 chce osloviť náročných hráčov, ktorí si ale radi vypočujú aj kvalitnú hudbu. Už na prvý pohľad vás o tom presvedčí klasicky nepekný dizajn, ktorý ako jediný aj môžeme kritizovať.