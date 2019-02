Samsung Galaxy S10 ukážu o pár dní. Čo dokáže a koľko bude stáť?

Celý displej zosníma odtlačky.

15. feb 2019 o 17:03 Renáta Zelná

BRATISLAVA. O pár dní Samsung predstaví jeden zo svojich zrejeme najzaujímavejších smartfónov - Samsung Galaxy S10.

Na web už unikli informácie o niektorých špecifikáciách, ale aj ceny, ktoré môžu prípadní záujemcovia očakávať.

Galaxy S10 predstavia v stredu 20. februára o ôsmej večer nášho času na akcii Unpacked (Rozbalený pozn. red.). Odhalenie budú vysielať naživo na stránkach Samsungu.

Samsung má v rovnaký deň ukázať aj ďalšie dva modely vyššej a nižšej triedy - Galaxy S10+ a S10 Essential (S10e).

Diera v displeji

Koncept diery v displeji otestoval Samsung prvýkrát pri modeli Galaxy A8s. Teraz sa nové riešenie prednej kamery dostane aj do modelov Galaxy 10.

Na displeji bude diera v pravom hornom rohu. Predná kamera má byť údajne dotyková a bude sa cez ňu dať priamo spustiť fotenie.

Na zadnej strane má mať Galaxy S10 tri fotoaparáty - so štandardnou, širokouhlou a teleobjektívovou šošovkou. Pod fotoaparátmi však už nenájdete snímač odtlačkov prstov.

Má sa presunúť dopredu - bude zabudovaný v displeji. Takže kamkoľvek priložíte vybraný prst, telefón sa odomkne. Nižší model S10e túto funkciu nedostane, snímač odtlačkov má mať na strane.

Twittrový účet Evan Bleak, ktorý informuje o uniknutých informáciach o telefónoch, zverejnil aj zábery nových Samsungov.

Jednotlivé modely sa budú vyrábať v bielom, zelenom a čiernom farebnom prevedení. Vyšší model dostane aj keramickú čiernu a keramickú bielu. Nižší by sa zas mal objaviť v kanárikovej žltej.

Akú má pamäť Galaxy S10

Pri pamäti telefónov sa Samsung zameral na skutočne náročných používateľov. Model S10+ môže mať v jednom z prevedení až 12 gigabajtovú RAM pamäť a terabajtové vnútorné úložisko.

Model Galaxy S10 môže mať RAM s 6 až 8 gigabajtami a vnútornú pamäť 128 až 512 gigabajtov.

Podľa uniknutých dát sa zdá, že do modelov Galaxy S10 sa vráti vstup pre konektor jack 3,5 milimetra.

Všetky tri modely majú byť tenšie ako osem milimetrov, preto viacerých prekvapil únik o špecifikáciách batérií modelu 10+. Mal by dostať batériu s kapacitou 4100 mAh.

S10 bude mať batériu s kapacitou 3400 mAh a S10e 3100 mAh.

V utorok 12. februára sa na internete objavili údajne posledné a detailné špecifikácie o trojici nových smartfónov, informoval o nich web GSM Arena.

Väčšina sa zhodovala s ostatnými uniknutými údajmi z predošlých mesiacov.

Obsahovala aj nové informácie, napríklad o jasnosti displeja, ktorá by mala byť 800 nitov. Podľa dokumentov by mal mať najvyšší model S10+ displej s uhlopriečkou 6,3 palcov a rozlíšenie 3040x1400 pixelov.

Koľko bude stáť Galaxy S10?

Objednávky na Galaxy S10 sa zrejme začnú už na druhý deň po predstavení. Platí to minimálne v v Indinézii, kde unikol plagát informujúci o predobjednávke.

K objednaným smartfónom sa zákazníci dostanú niekedy v polovici marca.

Podľa uniknutých a neoverených informácií z Holandska, sa začne cena najlacnejšieho modelu S10e na 749 eurách.

Galaxy S10 by sa mal predávať od 899 do 1149 eur a model najvyššej triedy S10+ môže stáť od 999 do 1499 eur.